Barby Franco abrió la posibilidad de que sus seguidores le enviaran preguntas a través de las Historias de Instagram.

Fue así que la modelo comenzó a recibir consultas sobre todo relacionadas a su hija Sarah.

Una de las consultas tuvo que ver con el motivo por el que aún no mostró la carita de la beba. Y la pareja de Fernando Burlando señaló el motivo y cuándo lo hará.

"Cuándo mostrás a la bebé?", decía la pregunta. Y Barby Franco respondió: "En breve. Es muy chiquita".

De esta manera, la modelo confirmó que falta muy poco para conocer la carita de Sarah y ver a quién se parece más, si a ella o al papá.

Barby Franco, Fernando Burlando y Sarah.

Fernando Burlando reveló a quién se parece más Sarah, su bebé con Barby Franco

Fernando Burlando y Barby Franco tuvieron a su primer bebé como pareja. Sarah, una nena que vino a la vida de los mediáticos para aportar felicidad. Su llegada fue toda una travesía, pues la conductora llevaba años sometiéndose a tratamientos de fertilidad sin ningún resultado exitoso, hasta que ocurrió el milagro de la vida.

Sobre la experiencia de los primeros días como padre de Sarah, el abogado otorgó una entrevista y describió cómo lo está viviendo él y Barby Franco: “Está fantástica, jamás vi a una persona tan feliz. Durante el embarazo estaba exultante de felicidad. Ella está chocha. La gorda le hace una sonrisa y se siente feliz, llora y se pone feliz. Es toda felicidad”, señaló Fernando Burlando en diálogo con República Z.

Barby Franco y Fernando Burlando.

Asimismo, Burlando destacó que la bebé se parece mucho a él: “Es igual a mí. Cada persona que la mira dice que es preciosa y me dicen que es parecida a mí. El ego no entra en mi cuerpo”, aseguró muy orgulloso. Por otra parte, desclasificó cómo eligieron el nombre de Sarah y confesó que tenían muchas opciones: “Ema venía haciendo delantera, pero yo no me quería meter porque quería que Barby elija todo, sabía cómo estaba disfrutando toda esta situación. Sarah estaba en el libreto e indirectamente la convencí a Barby”, detalló.

Finalmente, aprovechó para transmitir un mensaje a todas esas mujeres que están en la búsqueda permanente de ser madres y aún no han podido lograrlo: “Barby era primeriza y tenía una carga emocional. Venía con bastantes traspiés en la posibilidad de quedar embarazada, veníamos los dos con ese problema. En un momento se relajó, no quería seguir con los tratamientos. Ahí solita quedó embarazada. Es importante que la mamá esté tranquila”, comentó un reflexivo Fernando Burlando.