Barby Franco prometió obsequiar un auto 0 km cuando llegue a los 2 millones de seguidores

Barby Franco disfruta el mejor momento de su vida, hace unas pocas semanas se convirtió en madre de Sarah, su primera hija. La nena es fruto de su relación con Fernando Burlando y todos los días a través de sus redes sociales describe cómo es su experiencia cómo mamá primeriza.

En este sentido, en una historia de Instagram, la conductora agradeció a sus seguidores por estar con ella en cada paso que da, tanto en su carrera profesional como en su difícil proceso para llegar a ser madre. Además, Barby anunció una inesperada decisión que generó un gran impacto.

Barby Franco regalará un auto 0km.

La esposa de Fernando Burlando se comprometió a obsequiar un auto nuevo apenas llegue a los 2 millones de seguidores en Instagram. “Ya somos 1,7 millones. Gracias. A los 2 millones sorteo un 0 km y que se pudra todo. Sí, un 0 km”, aseguró Barby Franco.

Ahora, tocará esperar que la mediática llegue a la cantidad deseada de seguidores para conocer si cumplirá con su palabra. Sin duda, se abre un nuevo capítulo en la vida de Barby Franco, que le puede traer resultados positivos o dolores de cabeza.

Barby Franco explicó por qué no se comió la placenta de su hija

Apenas llegó al mundo Sarah, la tan deseada retoño de Barby Franco y Fernando Burlando, varios de sus seguidores tenían una duda, si por fin la conductora se había comido la placenta. Un usuario muy curioso le consultó cómo fue la experiencia, no obstante, la mediática indicó que no pudo hacerlo. "Me olvidé juaaaaz. Estaba ocupada en otra cosa", reveló.