Barby Franco reveló las excusas que le pone Burlando para frenar su intensa vida sexual

Como otros destacados programas de entretenimientos en la televisión argentina, "Pampita On Line", por Net Tv. se convirtió en una fuente inagotable para las confesiones de los propios protagonistas del ciclo conducido por Pampita o la de sus invitados y siempre dejan tela para cortar. En esta oportunidad la que estuvo en el centro de la escena fue Barby Franco quien habló de su vida sexual con Fernando Burlando y dejó expuestas las excusas que él le pone para frenar su intensa vida sexual.

Gabriel Oliveri, uno de los panelistas del programa introdujo el tema sexual en el piso he hizo hablar a la conductora y a los demás panelistas, entre ellas Barby y mientras que "Pampa" dijo que es de “alto rendimiento” y que decirle “no” la pone de muy mal humor durante una semana, Barby reveló que en ocasiones Burlando tiene que bajarle su intensidad.

"¿Sale caballeriza, Barby?", preguntó Oliveri en referencia a que letrado y ella están viviendo en un campo en Las Flores. "En esta época hay muchas heladas y está medio complicado, pero en primavera, verano con más calorcito…", dijo la modelo a pura carcajada.

Pero no conforme con eso Gabriel fue por más y le preguntó: "¿Alguna vez Burlando te dijo ‘no puedo más, dejame descansar’?", y ella dejó en evidencia a su pareja: "Sí, me pasó. Me ha dicho ‘che, mañana tengo una audiencia a las siete de la mañana’, entonces yo le decía 'Y bueno, señor, ¿para qué busca?'", remató Barby dejando en claro la energía que sexual que tiene.