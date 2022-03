Barby Franco reveló por qué estuvo desaparecida de las redes: "Andaba medio mal"

Instagram

Barby Franco tiene una relación muy cercana con sus seguidores de Instagram, y es muy común que utilice la dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con ellos. Fue ahí que le preguntaron cuál fue el motivo de su ausencia en las redes durante los últimos días.

"Pues andaba medio mal jajajajaja no todo es felicidad en Instagram. Hoy ya estoy mejor", reveló Barby Franco apelando a la sinceridad que la caracteriza, junto a una postal en la que se la ve con los ojos llenos de lágrimas. Pero el tema no quedó ahí, los seguidores quisieron saber cuál es el motivo de su tristeza y no dudaron en preguntárselo.

La respuesta de Barby Franco

"Es algo muy mío, muy personal, algún día (se los prometo) les contaré, por el momento me lo reservo", fue la respuesta de Barby Franco con respecto a lo que ocasionó su angustia. Sin embargo, la artista dejó en claro que nada tiene que ver con Fernando Burlando.

Cuando le preguntaron si se había peleado con su pareja, Barby Franco contestó: "Naaa!!! jamás lloraría por una pelea", dejando en evidencia que lo que generó su malestar no está relacionado a Fernando Burlando, con quien está de novia hace 11 años.