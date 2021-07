Barby Silenzi se fracturó una costilla y quedará afuera de La Academia

La Academia tendrá un nuevo reemplazo ya que Barby Silenzi al terminar la última gala fue al médico por dolores en su zona costal y en la clínica a la que asistió le confirmaron que tiene una costilla rota y deberá hacer reposo durante 4 semanas, tiempo en el que no podrá bailar y participar del programa de Marcelo Tinelli.

"Tengo información de último momento, Barby Silenzi se rompió una costilla y quedará afuera de La Academia durante 4 semanas, deberá hacer reposo y no puede bailar así que ya están preparando su reemplazo, por su parte el Polaco seguirá bailando con el reemplazo de su compañera", confirmó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana alrededor del mediodía.

El momento de tensión entre El Polaco y Barby Silenzi en La Academia

El Polaco y Barby Silenzi mantuvieron un tenso momento en la pista de La Academia tras una nueva participación en el certamen que conduce Marcelo Tinelli.

Todo comenzó cuando indagados por el conductor empezaron a hablar sobre la posibilidad de agrandar la familia. "La vi a Pampita y tengo ganas de tener otro bebé, me encanta. Me gusta el estado del embarazo. Me gusta la panza, todo eso. Es hermoso", dijo Barby.

Sorprendido pero con un tono contundente, El Polaco no estuvo de acuerdo: "Yo paso. No, que sea lo que Dios quiera pero tenemos una bebé de un un año recién", se justificó el músico.

Ante la respuesta del cantante tropical, la bailarina le reprochó: "Bueno pero por lo menos decime ‘bueno, mi amor, lo pienso’. ¡No sé, algo!".

Envuelto en el aprieto, el músico intentó salir del acalorado ida y vuelta. "Más adelante, dentro de 6 o 7 años. Tenemos un montón de hijos, dejate de joder. Entre todo el rejunte hay cuatro, es un jardín de infantes de todas las edades. En casa hay Zoom desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde”, se quejó.

