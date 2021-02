Barby Silenzi aseguró que tiene una "relación abierta" con El Polaco

En medio de meses sin paz, Barby Silenzi y El Polaco se reconciliaron. En el medio de la crisis aparecieron muchos rumores de terceras en discordia y se reavivaron diferentes peleas con una antigua ex del cantante, Barby se muestra muy feliz.

Pero en un mano a mano con 'Intrusos' , la bailarina dio detalles de su relación y blanqueara que es una fiel practicante del poliamor. "Tenemos una relación abierta con el Pola aunque si alguno quiere estar con otra persona, tiene que ser consensuado y entre los tres".

"Claro, es algo que tenemos que hablar y estar de acuerdo pero sí, si viene otra persona tiene que ser para los dos", aseguró y dejó a todos sorprendidos.

En la nota, también se tomó unos minutos para aclarar cómo es su vínculo con Valeria Aquino, ex del Polaco y mamá de su hija Alma. "La realidad es que no tengo ningún problema con ella y mucho menos con la nena a quien adoro. Se habló en algún momento de un tema con una foto pero si yo no subo fotos a las redes de ella es porque su mamá no quiere y tiene todo su derecho, la respeto... aunque claramente no quiere que la muestre para que no se vea la buena onda que tenemos".

Y remató: "La que no se quiere sacar fotos con ella (Aquino) soy yo porque jamás posaría con alguien que trata a mi pareja de violento cuando no es así".

Una amiga de Barby Silenzi sería la nueva conquista de El Polaco

Barby Silenzi y El Polaco decidieron dar una nueva oportunidad a su amor y el pasado fin de semana confirmaron su reconciliación.

Sin embargo, un nuevo nubarrón empaña la felicidad de los artistas cuando en Intrusos aseguran que apareció una nueva tercera en discordia en la pareja. Se trata de Alejandra "Alu" Domínguez, amiga de Silenzi, quien "merodea" al ex participante de Masterchef.

"Se conocieron por Celeste Muriega. Ella ahora está en Carlos Paz con ella y El Polaco también porque tiene un show", dijo Paula Varela en el programa de América.

A pesar de esta información certera, desde el entorno de la pareja niegan las versiones. "Cada vez que ellos están bien, aparecen versiones falsas para que la pareja se rompa", agregó Varela. "Ellos están rodeados de mucha gente de m... que no pueden verlo felices", siguió.