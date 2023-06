Bebe Contepomi defendió a Fabiana Cantilo tras las críticas que recibió por la serie de Fito Páez

La serie de "El amor después del Amor", que cuenta la vida de Fito Páez, fue un rotundo éxito en Netflix. El público se mostró muy contento con el producto y con los actores que la protagonizaron. Sin embargo, la manera en la que presentaron a Fabiana Cantilo no dejó muy conforme a la artista, y fue así como Bebe Contepomi también aprovechó para hablar sobre las distintas reacciones que causó el producto.

Fabiana Cantilo, quien aparece en gran parte de la serie, no le gustó cómo desarrollaron su rol. Es por eso que a la hora de criticar el proyecto no dudó al expresar: "Yo no era sólo una corista, tenía una banda y una vida”. Al escucharla, los fanáticos de la serie interpretaron que la artista tenía un problema con Micaela Riera, por eso salió nuevamente a aclarar: “¿Quién vino a tomar el té? ¡Mi doble! Bueno, desmintiendo los rumores de ¡Cualquier cosa! ¡Yo me tuve que quedar callada porque cada cosa que hablo…!”.

Fabiana aclaró que su problema no es con Micaela Riera.

Ante el malentendido con la prensa, quien salió a defenderla fue Bebe Contepomi, que se dedica a todo lo relacionado con el Rock Nacional desde hace años. Primero intento aclarar que es lo que intentaba decir Fabiana Cantilo: “Fabi es una de las primeras mujeres del rock argentino, yo creo que solo quiso decir que ella hacía otras cosas”.

Contepomi se dedica a todo lo relacionado con el Rock Nacional desde hace años.

Y pare cerrar el tema, Bebe Contepomi intentó aclarar la polémica hablando de la buena relación que Fabiana Cantilo creó con Micaela Riera: “Está re contenta, se junta con la actriz y todo. La serie la muestra en la década de los 80, donde no pensamos como hoy”.

¿Qué dijo Fabiana Cantilo sobre su relación con Fito Páez y Charly García?

Ante los rumores que se crearon a partir de la serie, la cantante decidió aclarar que ella eligió a Fito: “Ya vamos a aclarar esta estupidez que están diciendo y lo van a levantar de todos lados. Mentira que estuve con Fito porque Charly no me dio bola. ¡Mentira!. Yo lo elegí a Fito”.

Y por último, Fabiana Cantilo aclaró: "¿Entienden? No voy a dar más declaraciones. Esa pelotudez que están diciendo… Que corrobore la fuente porque es mentira. Y para avisarles que mucho de lo que hay en esas noticias son mentiras, especialmente los títulos. De ninguna manera yo estuve con Fito porque Charly no me dio bola. Charly me re daba bola. Yo lo dejé por Fito”.