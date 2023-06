Cecilia Roth destrozó a la serie de Fito Páez una vez más: "No me creo que Fito es Fito"

Cecilia Roth vivió una intensa historia de amor con Fito Páez. Parte de ese romance se puede ver en "El amor después del amor", la serie de Netflix que muestra cómo fue la vida del cantante, sus amoríos y los momentos más complejos que ha presenciado. Sin embargo, la actriz es una de las primeras críticas de la producción.

Roth había calificado a "El amor después del amor" como "muy edulcorada para ella". "Está como sin la mística. La vida tiene mística en sí misma, entonces en una serie es difícil volver a recuperar la mística de cada momento", opinó en una nota para "Socios del Espectáculo".

Ahora, recientemente volvió a arremeter contra la serie de Fito Páez y la destrozó sin ningún tipo de piedad. Lo hizo durante una entrevista que otorgó a "El viaje", el programa de Diego Iglesias en C5N. Ante la pregunta del conductor sobre su opinión con relación a la biopic del cantante, Cecilia Roth partió resaltando que no le gustaba hablar de dicha ficción porque alimenta la teoría de que "yo aburguesé a Fito".

Cecilia Roth y Fito Páez.

Qué dijo Cecilia Roth sobre la serie de Fito Páez

No obstante, abrió su corazón y especificó: "La chica rubia rica que es súper famosa, que tiene casas espectaculares y se conocen en una casa espectacular, ella lo lleva a una casa espectacular y le dice: ‘¡Un loquito rockero en mi casa no quiero!'", comentó. Seguidamente, Roth agregó tajante: "Por favor señor... Díganme quién puso eso. Supongo que todas las biopics tienden a hacer una especie de cosa comestible y que te produzca todo tipo de sentimientos. Está como escrita por una inteligencia artificial que sabe por dónde irte. ‘Bueno, ahora van a llorar todos’".

Cecilia Roth destacó que la vida de Fito Páez tiene momentos trágicos y que ella fue parte de esos episodios porque le "dieron ganas de tirar cosas contra la tele". Sin embargo, reveló que a nivel de calidad de producción está muy bien hecha. " Aunque creo que está muy bien hecha, no me creo que Fito es Fito y Fabi (Cantilo) es Fabi. Están muy bien todos, pero... Además cualquier palabrita que se diga (desde los personajes)... ¡Yo no dije eso, no dije eso!", expresó.

Cecilia Roth.

"A la gente le gusta mucho, por la calle me dicen: ‘Che, qué bien que estás en la serie’. La gente está muy enganchada y ahí hay una situación de estar en la boca de mucha gente, en el pensamiento de mucha gente, que de verdad cree que fue así. Lo lindo es que les pase algo, que se emocionen o la música, que es la banda sonora de la vida de varias generaciones. Creo que atrapa mucho por eso", destacó.

En esta misma línea, Cecilia Roth reveló cómo vio "El amor después del amor": "El primer capítulo lo vi en Madrid con mi padre, mi hermano y su mujer. Los hijos de Ariel la vieron por su lado, lloraron, les fascinó, les encantó. Pero nosotros dijimos: ‘¿What?’. Después no la seguimos viendo, pero yo en Buenos Aires quise verla y volví a ver el primer capítulo y la vi toda, casi de seguido. Para saber, porque no podés decir algo sobre algo que no viste", comentó.

AM