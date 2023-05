Belinda habló acerca el bebé que esperan Cazzu y Christian Nodal: "No me vuelvan a preguntar"

Belinda y Christian Nodal tuvieron una relación de más de 3 años donde parecía predominar el amor, ya que la pareja se había comprometido con ideas de un casamiento. Sin embargo, el amor finalizó y el mexicano está en la dulce espera de su hijo con la artista argentina Cazzu. La mexicana se refirió al embarazo e hizo un contundente descargo.

Semanas antes de que la argentina confirmara su embarazo en uno de sus shows, las 3 figuras estuvieron bajo la lupa por la forma en que los mexicanos terminaron su relación, la cual muchos señalan que se habría tratado de una infidelidad.

La palabra de Belinda sobre el bebé de Cazzu y Christian Nodal

La ex pareja de artistas mexicanos finalizaron su relación a comienzos de 2022, donde ambos se acusaron de distintas cosas, por lo que sus seguidoras aún se mantienen con la incógnita. Por un lado, Nodal hizo referencia a que Belinda solo quería casarse con él por la fama y el dinero, mientras que la cantante lo acusó de ser infiel.

Christian y Cazzu tuvieron que mantener los primeros meses de su relación en secreto para no generar polémica ni involucrarse en conflictos con la rubia. De la misma manera decidieron tratar la noticia del embarazo, que la argentina terminó confirmando en uno de sus shows. "Una trap mami en su primer Arena", escribió después del concierto.

La novedad llegó a oídos de la mexicana y los medios nacionales se morían por conseguir sus palabras. Pero lejos de escuchar una mala declaración, la rubia le deseó lo mejor a la nueva familia y pidió que ya no la molestaran con sus relaciones del pasado. "Les pido por favor, aprovecho para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados; de verdad, es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida", comenzó.

Así anunció Cazzu su embarazo

"Y por respeto a la nueva familia, creo que no tengo porqué hablar de nadie, deseo lo mejor siempre a todo el mundo", fueron las palabras de Belinda que sorprendieron a la prensa y a sus seguidores. "Un bebé es una gran bendición, es una alegría. Así que, por favor, ya no voy a responder más de eso. Les deseo lo mejor", finalizó.

Cazzu y Christian Nodal

Por el momento, ni Cazzu ni Christian Nodal se manifestaron al respectos y parece que decidieron mantener un perfil bajo sobre los conflictos con Belinda por el bien de su familia y la salud de la artista argentina, quien se encuentra en Chile para continuar su gira.