La cantante hispanomexicana Belinda reapareció en sus redes sociales luego de que el pasado fin de semana la trapera argentina Cazzu, revelara la feliz noticia de su embarazo, producto de su amor con Christian Nodal, exnovio de la actriz.

Tras una semana en silencio y desde Madrid, Belinda compartió en Instagram con la leyenda: “Domingo de chandaleo”, en referencia a su look deportivo relajado. Pero, en sus historias el mensaje cambió.

Belinda tras el embarazo de Cazzu y Christian Nodal: “No necesito un anillo”.

Belinda subió un video musicalizado con la canción Armani de Beyonce con la parte donde dice: “No necesito un anillo, y mis chicas no necesitan nada, porque he pasado por el infierno y he vuelto. Escucha cantar al luchador”.

Recordemos que Belinda y Christian Nodal tuvieron una relación de tres años en los que había una propuesta de matrimonio de por medio, la cual llegó a su fin tras el escándalo de la separación en el 2022, supuestamente, desde la versión de Nodal, porque la artista estaba con él por dinero, pero, desde la versión de Belinda, habría sido por una infidelidad.

Cazzu.

Belinda de estreno en España

La cantante y actriz hace parte del elenco coral de la serie Eden, de Netflix. Este fin de semana la famosa llegó a Madrid para participar del estreno de la segunda temporada de la exitosa serie.

Belinda.

“No puedo creer que ya vaya a salir la segunda temporada de Eden. Me encanta estar en España. Gracias Netflix por darme tanto cariño”, comentó Belinda en su publicación, antes de prepararse para estar en El Hormiguero con Pablo Motos.

S.A.