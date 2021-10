Benjamín Amadeo estuvo presentando su nuevo álbum “Quiromancia” este fin de semana en el Teatro Coliseo. El artista sorprendió a sus fanáticos con una hermosa noticia, será papá y para contarlo invitó a su pareja a subir al escenario.

Benjamín Amadeo anunció que será papá en pleno show

"Yo tengo un gran amor que conozco. Pero como les conté, esta canción está inspirada en el matrimonio y los hijos. Si me dan un segundito..." Comenzó diciendo el músico frente a su público.

"Estamos esperando una hija con mucha alegría. Y con mucha alegría lo comparto con ustedes" expresó Benjamín en pleno show, y le dio un tierno beso a su pareja.

Luego de varios años de relación con Lali Espósito, el cantante comenzó una nueva relación con Martina y oficializó el vínculo unos meses después de la ruptura con la artista pop.

Benjamín Amadeo confesó como fue la ruptura con Lali Espósito:

Benjamín Amadeo estuvo invitado a PH Podemos Hablar junto a Victor Laplace, Brenda Asnicar, Ronnie Arias y Patricia Echegoyen. Cuando Andy Kusnetzoff invitó a los presentes a acercarse al “punto de encuentro”, el cantante habló de la relación que tuvo con Lali Espósito y confesó cómo fue terminar el vínculo tras varios años de noviazgo.

“Viví como un desborde de conjeturas y de titulares que no era algo que hubiese imaginado” comenzó diciendo el intérprete de Tierra Firme. “No viví un noviazgo mediatizado, fue una relación feliz y en ese sentido fue normal” aseguró el músico, en relación al vinculo que mantuvo con Lali entre 2010 y 2015.

“Tuve una relación de 5 años con Lali y fue una relación maravillosa. Lo mediático vino como consecuencia de que los dos éramos actores. Ella era una estrella y la ruptura tomó dimensiones que uno no espera ni considera” comentó Benjamín y resaltó: “Yo disfruté mucho de la relación porque en su momento no vivíamos una vida mediatizada, era consecuencia de nuestro trabajo. Pero cuando terminamos empezaron una serie de conjeturas que no eran verdad. Me sacaron una foto y titularon que yo estaba deprimido”.

