Este fin de semana Lali Espósito se presentó desde Argentina en el Global Citizen Live 2021, el prestigioso festival internacional con el objetivo de ayudar a distintas partes del mundo debido a la crisis sanitaria y económica que generó la pandemia del Coronavirus. Asombrado por el show que grabó la cantante desde las terrazas del CCK, el Kun Agüero le dedicó un comentario en sus redes sociales y luego lo borró.

El comentario que le hizo el Kun Agüero a Lali Espósito y luego eliminó

Siempre atenta a lo que sucede en las redes sociales, Juariu captó el momento y publicó distintas historias de Instagram, contándoles a sus seguidores lo que ocurrió entre Lali y el Kun.

“Último momento. Alerta” comenzó diciendo la panelista de Bendita. Y entre varias historias de la red social agregó: “Lali subió una foto la cual fue comentada por un jugador de futbol. El Tucu correa? Eeeemmm no. El Kun Agüero. Hasta ahí vo dirá bue que tiene. Que ya no está más.... lo borro. Aunque está el like. Pero el comentario no está más....”

El comentario que el Kun escribió en la publicación de la jurado de La Voz Argentina fue "Bueeeeee". Pero algo hizo que el deportista se arrepintiera y lo borrara.

La influencer siguió averiguando lo sucedido. “Entonces que hice? Fui a ver si andaba todo bien con la sofi la novia. Y espero que sean fuentes porque... No se siguen más. Nada por aquí. Y hay más... No sigue a laleee” aseguró.

Aunque dejó su “me gusta” en las fotos de la ex Teen Ángel, el delantero del Barcelona prefirió borrar el comentario para evitar cualquier tipo de especulación. La panelista de Bendita, además de haber hecho captura de pantalla, descubrió que no sigue a Sofia Calzetti, y despertó rumores de separación.

El jugadísimo cambio de look de Sergio "el Kun" Agüero:

A Sergio "el Kun" Agüero le encanta cambiarse de look una vez cada tanto de hecho en los últimos años pasó por el morocho, los reflejos rubios y pelo más largo y pelo más corto. En las últimas horas compartió una imagen en su cuenta de Instagram en donde muestra el rotundo cambió de look que se realizó y hasta recibió la cargada de su hijo Benjamín, fruto de su amor con Gianinna Maradona.

El delantero del Barcelona hizo una encuesta en su cuenta de Instagram en donde le preguntó a sus seguidores si debería raparse o no. Y como más del 70% contestó que sí, lo hizo y compartió el resultado. "¿Qué te pasa pelado?", escribió en un posteo que hizo en la red social, en donde se lo ve con el cabello rapado. Y entre los varios comentarios se destaca el de su hijo, quien lo chicaneó: "Jajajaja calvooo".

