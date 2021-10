Benjamín Amadeo estuvo invitado a PH Podemos Hablar junto a Victor Laplace, Brenda Asnicar, Ronnie Arias y Patricia Echegoyen. Cuando Andy Kusnetzoff invitó a los presentes a acercarse al “punto de encuentro”, el cantante habló de la relación que tuvo con Lali Espósito y confesó cómo fue terminar el vínculo tras varios años de noviazgo.

PH Podemos Hablar: Benjamín Amadeo confesó como fue la ruptura con Lali Espósito

“Viví como un desborde de conjeturas y de titulares que no era algo que hubiese imaginado” comenzó diciendo el intérprete de Tierra Firme. “No viví un noviazgo mediatizado, fue una relación feliz y en ese sentido fue normal” aseguró el músico, en relación al vinculo que mantuvo con Lali entre 2010 y 2015.

PH Podemos Hablar: Benjamín Amadeo confesó como fue la ruptura con Lali Espósito

“Tuve una relación de 5 años con Lali y fue una relación maravillosa. Lo mediático vino como consecuencia de que los dos éramos actores. Ella era una estrella y la ruptura tomó dimensiones que uno no espera ni considera” comentó Benjamín y resaltó: “Yo disfruté mucho de la relación porque en su momento no vivíamos una vida mediatizada, era consecuencia de nuestro trabajo. Pero cuando terminamos empezaron una serie de conjeturas que no eran verdad. Me sacaron una foto y titularon que yo estaba deprimido”.

PH Podemos Hablar: Benjamín Amadeo confesó como fue la ruptura con Lali Espósito

A principios de año, Benjamín Amadeo rechazó la oferta para participar en el reality de cocina Master Chef. “Por suerte esta cuarentena me agarró muy productivo y eso me empuja. Estoy produciendo varias canciones nuevas, así que estoy en un buen momento” expresó en dialogo con Vale 97.5, sobre cómo transita su presente mientras trabaja de lleno en su proyecto musical.

Los motivos del alejamiento de Lali Espósito y David Victori:

La historia de Lali Espósito y David Victori comenzó durante el año pasado cuando los paparazzis españoles descubrieron a la actriz a los besos con el director.

Sin embargo, la historia nunca se hizo oficial aunque David viajó este año a Argentina a visitar a la jurado de La Voz Argentina.

Tiempo atrás, la cantante visitó Cortá por Lozano donde no pudo evitar la pregunta incisiva. "¿Qué pasa con David Victori?”, quiso saber Verónica Lozano. “Somos amigos, amigos de verdad de verdad”, dijo Lali en ese momento.

Lo cierto es que, tras estas palabras, la página Chusmeteando mostró las pruebas de que la supuesta pareja se había dejado de seguir y que, según información que recopiló, este alejamiento se habría dado porque Lali habría descubierto que también estaba con otras mujeres.

FF