Vicuña hizo una fuerte declaración sobre la China Suárez que generó críticas

La China Suárez acompañó a Benjamín Vicuña a la avant premiere de Pacto de fuga, su nuevo filme. En Chile, la pareja logró cautivar la atención de la prensa tras la crisis que atravesaron en fin de año.

Más unidos que nunca, el actor chileno aseguró que el amor está más fuerte que nunca entre ellos. "Ella es mi mujer, la mujer de mi vida. Aquí estamos de la mano como siempre", dijo en diálogo con medios chilenos.

Lo cierto es que esta frase no pasó desapercibida y algunos tomaron esta declaración de mala manera. En Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito aseguró que la frase "fue fuerte". "No escuches Pampita", tiró el conductor.

Yanina Latorre, por su parte, también aprovechó la ocasión para atacar al actor. "No está bien lo que está haciendo. También Pampita es la madre de los hijos. No está bueno. No lo banco ahí. Hay que tener un poco de respeto por lo que pasó", tiró la panelista.