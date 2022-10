Benjamín Vicuña, en el medio de la polémica tras abandonar una nota

Benjamín Vicuña volvió a estar en el centro de la polémica luego de tener un entredicho con la prensa uruguaya que lo tildó de "mala onda".

En las últimas horas, trascendieron unas imágenes en donde se lo puede ver al actor con cierto apuro, realizando una nota con la periodista Ana Laura Román, previo a subir al escenario en el país vecino.

Fue Ángel de Brito, quien compartió el fragmento en que Vicuña se ve incómodo en la nota y luego pide cortarla porque se tiene que ir.

Qué dijo la periodista que entrevistó a Benjamín Vicuña

En medio del revuelo que se armó con el actor, Ana Laura Román habló del tema. Consultada por la revista Paparazzi por este asunto, la periodista calmó las aguas.

“No pasó nada”, dijo y detalló: “Él se tenía que subir al escenario, llegó sobre la hora. Teníamos pautada una nota de 3 a 5 minutos y no se pudo. Eso pasó. No es que tuvo mala onda. Es más, acabo de pedir un zoom al canal para salir en el programa”, dijo la reportera que estaba cubriendo la nota para un canal uruguayo.

“Quiero decir que no tuvo mala onda. Ellos consideran que sí, yo considero que no. yo soy la que estaba ahí. Además, el tipo siempre me da 800 notas y jamás tuvo mala onda y siempre contesta todo”, dijo Ana Laura quien se desempeña como corresponsal para el programa "Algo Contigo".