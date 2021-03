Benjamín Vicuña habló del misterioso anillo que comparte con la China Suárez

Benjamín Vicuña y la China Suárez despertaron rumores de casamiento secreto después de que ambos se mostraron con un misterioso anillo.

A pesar de que confirmaron que los planes de boda quedaron aplazados, estas imágenes generaron una serie de comentarios entre el fandom que levantaron polvareda.

Pero el actor chileno se encargó de echar por tierra cualquier versión y explicó el verdadero significado de esa joya. "El anillo lo tengo hace mucho, es del nacimiento de Magnolia", explicó en una reciente entrevista con Cecilio Flematti en el programa Vivo el domingo por A24.

Luego, Benjamín Vicuña se refirió a las diferentes rumores que se generan mediante redes sociales. "No estoy tan al tanto de la repercusión de las redes. Es muy vivo lo que voy a decir, pero es lindo cuando las repercusiones son buenas, se deben a un laburo, se alegran por lo que voy a hacer, por un estreno o demás. Pero, cuando son interpretaciones y ni hablar si son odiosas, el tema es cuando hay mala leche o buena leche, eso no tiene un filtro y uno se da cuenta. Lo del casamiento no me molestó porque es algo lindo", disparó.