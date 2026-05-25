Benjamín Vicuña mostró la afición que comparte con Nicolás Cabré, su refugio fuera del teatro y la televisión

Benjamín Vicuña utilizó sus redes sociales este 25 de mayo para mostrar su participación en la edición número 50 de las Fiestas Mayas en Palermo. Con una selfie entre la multitud y exhibiendo su medalla, el chileno dejó en claro que correr es una disciplina clave en su rutina actual. Esta faceta deportiva coincide con Nicolás Cabré, quien desde hace años adoptó las carreras de calle como un estilo de vida indispensable para cuidar su salud física y mental.



La medalla del running que une a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré



Cruzarse en el circuito de carreras de la Ciudad de Buenos Aires ya es algo habitual para los actores. Al igual que Nicolás Cabré, quien expresó públicamente que el atletismo le aportó un equilibrio fundamental y lo rodeó de personas que lo sacaron de la vorágine diaria, Benjamín Vicuña encontró en el circuito urbano un espacio de total desconexión.

Benjamín Vicuña con la medalla, en sus historias de instagram

Durante la mañana del feriado, el protagonista de grandes éxitos se mezcló entre los miles de corredores que recorrieron los bosques de Palermo para completar la tradicional carrera de 10 kilómetros. Al terminar la competencia, el actor posó sonriente desde su auto con la insignia del evento y la palabra "Listo", demostrando su compromiso con el entrenamiento.

Benjamín Vicuña en la carrera de Fiestas Mayas

El deporte como terapia personal para Benjamín Vicuña

Para ambos actores, calzarse las zapatillas implica bajarse de los escenarios y alejarse por un momento de las cámaras. El propio Nicolás Cabré relató en Caras TV que "correr le permitió descubrir un entorno sano y contenedor que lo alejó de la locura de la fama".

Nicolás Cabre hace tiempo adoptó este estilo de vida

En tanto, Benjamin Vicuña se compromete con el estilo de vida fitness que no solo le trae metas atléticas, sino también alegrías en su vida privada: cabe recordar que fue justamente en el gimnasio donde conoció a su actual pareja, Anita Espasandin, confirmando que el deporte es el verdadero motor de su presente.