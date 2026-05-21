Benjamín Vicuña habló sobre la estadía de sus hijos en Turquía tras el viaje a Japón de la China Suárez

En las últimas horas, se dio a conocer que la China Suárez y Mauro Icardi empredieron un idílico viaje a Japón, para cumplir el gran sueño de la actriz de conocer las tierras de sus ancestros. Sin el embargo el detalle que no pasó desapercibido es que estas vacaciones de pareja no incluyen a los hijos de ella con los que conviven en Turquía como familia, por lo que se generó una gran controversia que llegó a oídos del padre de los menores, Benjamín Vicuña, quien no dudó en aclarar la situación.

Benjamín Vicuña sobre el cuidado de sus hijos

A mediados del 2025, la China Suárez se mudó a Turquía, apostando a su amor con Mauro Icardi y esta decisión desató una guerra mediática y judicial con Benjamín Vicuña, quien se negaba a que sus hijos, Amancio y Magnolia, vivieran a miles de kilómetros de él, y sus hermanos. Luego de una batalla entre abogados, se llegó a un acuerdo para que los menores regresen a la Argentina, cada cierto tiempo estimulado para compartir con su padre y entorno.

No obstante, esta distancia no es grata para Vicuña, quien en diversas entrevistas expresó su desacuerdo con que sus hijos vivan en el exterior y fuera de su centro de vida. Pese a esta postura, el acuerdo está vigente. Sin embargo, en las últimas horas, los rumores indicaban que habría gran malestar en el entorno de los niños luego que Suárez emprendiera su viaje a Japón con Icardi, mientras los menores quedaron realizaron sus rutinas en Turquía, siendo que hace más de dos meses no ven a su padre y se habría tomado una nueva medida judicial por parte del actor, por impedimento de contacto.

En este contexto, Benjamín Vicuña tomó la palabra al respecto en el ciclo Desinteligencia Artificial (DGO): “No me gusta tener que salir a aclarar esto porque eso sí se transforma en una gran noticia. Pero yo hablo con mis hijos, ellos están bien, pronto van a estar acá conmigo en Buenos Aires, que me llena de ilusión y el resto es que no me gusta cuando ellos son noticia”.

Además, remarcó cierta molestia por la exposición de los menores: “Me banco yo ser noticia, lo bueno y lo malo. Mis estrenos, lo laboral, incluso lo personal, pero esto que me pasó en este último año, que mis hijos sean noticia o material para un programa, es algo que debemos pensar”.

Con estas escuetas palabras, Benjamín Vicuña intentó despejar las dudas sobre el bienestar de sus hijos, quienes en los próximos días volverá a la Argentina, lo que deja en claro que se está cumpliendo con el acuerdo estipulado.