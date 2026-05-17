Benjamín Vicuña se sinceró sobre la relación de Pampita y Anita Espasandín: "Es como un equipo de fútbol"

Benjamín Vicuña está atravesando uno de los momentos más intensos de su carrera actoral. Su imagen forma parte de grandes éxitos de las plataformas de streaming de series tales como Envidiosa, El encargado y El resto bien, mientras que, en paralelo acaba de estrenar la obra Secreto en la montaña junto a Esteban Lamothe. En este marco, también su figura impactó en el universo fashionista tras ganar el Martín Fierro de la Moda por la película Corazón delator, mientras que está nominado para los galardones otorgados por Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) por su rol protagónico en La Voz Ausente. Sin embargo, su vida privada sigue siendo tema de interés social, sobre todo cuando se lo ve compartir eventos con su expareja Carolina “¨Pampita” Ardohain y su actual pareja, Anita Espasandin.

Benjamín Vicuña habló de la relación entre Anita Espasandin y Pampita

Desde que decidió instalarse en Argentina para estar cerca de sus hijos, Benjamín Vicuña encontró el amor en Anita Espaandin. Ambos mantienen un noviazgo alejado de los ruidos mediáticos y de los escándalos televisivos tratando de mantener su vida privada bajo discreción. No obstante, a través de las redes sociales se puede ver algunos pormenores de la dinámica familiar donde la empresaria comparte actividades cotidianas con Bautista, Beltrán y Benicio y en ocasiones con los hijos del artista chileno con Eugenia “China” Suárez: Amancio y Magnolia.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña | Instagram

En una entrevista que concedió para Infobae, el intérprete profundizó sobre la organización familiar: “Quienes vivimos en familias ensambladas sabemos que el buen vínculo es fundamental. Es como un equipo de fútbol por dar un ejemplo, hay muchos roles y Anita tiene un rol en esta familia”, afirmó. Para ello, brindó un ejemplo cotidiano que los atraviesa en el día a día: “A veces uno no puede buscar a los chicos porque está trabajando y el otro ayuda. Así como yo también con sus hijos”.

Ante esto, explicó que el vínculo entre la administradora de empresas y Pampita es cordial y respetuoso. Ambos, al ser dos grandes personalidades del ambiente del espectáculo, supieron sortear las adversidades de sus vidas, para conformar una unión amistosa. Tal es así que en reiteradas apariciones públicas, el dramaturgo asistió junto a la nueva dueña de su corazón, mientras que la top model también se encontraba allí presente. Además, cabe destacar que se los ha visto a la expareja compartir cumpleaños y eventos familiares que involucran a los adolescentes en completa armonía.

Pampita, Benjamín Vicuña | Instagram

Benjamín Vicuña se sinceró acerca de cómo recompuso su relación con Pampita

Luego del recordado episodio del motorhome que desencadenó un verdadero escándalo mediático entre Pampita, Benjamín Vicuña y la China Suárez, el productor se sinceró acerca de cómo recompuso su lazo con la madre de sus hijos mayores. “Los vínculos atraviesen distintas etapas: cambian, se transforman y se trabajan con los años. Al principio estaba todo más revuelto”, expresó con honestidad.

Pero, los presentadores televisivos coincidieron en un objetivo en común que prevaleció ante las adversidades conyugales: velar por la integridad emocional de sus herederos. “Pronto encontramos un norte claro y fuerte que es el bienestar de los chicos y cómo hacer para que todo funcione porque es una empresa grande: muchos niños, colegios, vidas, responsabilidades, psicólogos, doctores, horarios. Entonces que reine la paz y el cariño es fundamental”.

Benjamín Vicuña, Anita Espasandín y China Suárez | Instagram

Respecto a la China Suárez, Vicuña lamentó no haber podido lograr este anhelo, aunque reconoció que antes de que esté en pareja con Mauro Icardi, todo marchaba de manera armónica. “Durante mucho tiempo lo tuvimos, aun separados”, reveló, al mismo tiempo que añadió: “Compartimos muchas cosas y yo espero que en algún momento vuelva a haber sentido común y buena onda, sobre todo por los chicos. Hoy es difícil por cuestiones de distancia y otras cosas en las que no quiero entrar, pero mi intención es que vuelva el buen trato y una dinámica familiar”.

De esta manera, Benjamín Vicuña hizo a un lado -por un momento- su vida actoral y profundizó acerca de la red de apoyo que tejió para preservar el desarrollo emocional y el bienestar de sus hijos. Para él, Anita Espasandin logró convertirse en una pieza clave en la dinámica diaria. “Es una excelente compañera”, contó con orgullo, al mismo tiempo que resaltó la buena predisposición de ambas partes -incluso Pampita- para que la crianza funcione en completa armonía y sin grandes sobresaltos.