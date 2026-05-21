Así es el living eco luxury de la casa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: con piezas directas de la naturaleza

Nicolás Cabré y Rocío Pardo muestran cómo es el living eco-luxury de su casa, un espacio pensado con piezas directas de la naturaleza que se integran en una composición equilibrada. La elección de materiales orgánicos y detalles artesanales refuerza la identidad del ambiente y lo convierte en un lugar donde la funcionalidad convive con el diseño. La disposición de cada elemento se refleja en la simplicidad y su conexión con el entorno, en un entorno que se distingue por su estilo.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré sorprendieron con su living con diseño eco-luxury

El living de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se convirtió en uno de los espacios más comentados de su nueva casa. La pareja compartió imágenes que dejaron ver cómo lograron un ambiente que combina funcionalidad y diseño bajo una lógica eco-luxury. La propuesta se centra en materiales naturales y piezas artesanales que refuerzan la identidad del lugar, con una estética que privilegia la conexión con el entorno.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Las publicaciones de la pareja de actores en redes sociales dejaron ver que el espacio se organiza con paredes blancas y ventanales amplios cubiertos por cortinas livianas, lo que permite que la luz natural sea protagonista. Los sofás XL, dispuestos en forma de L, se presentan en tonos claros y se acompañan con una alfombra tejida que aporta textura al ambiente. La elección de estos elementos responde a un estilo que potencia el equilibrio.

En el centro del living de la casa de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se ubica una mesa baja realizada en madera natural. Su diseño conserva la irregularidad de las formas originales, lo que refuerza la idea de conexión con lo orgánico. Este detalle marca el carácter del espacio y lo diferencia de propuestas más convencionales. A un costado, un mueble de madera sostiene cestas de fibras vegetales y se complementa con una lámpara de pie de estructura sencilla.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Una de las paredes principales de este sector de la propiedad está decorada con una obra enmarcada de figuras abstractas, mientras que en el rincón opuesto se destaca una escultura de cabeza de Buda. Esta pieza introduce un guiño espiritual dentro de la propuesta decorativa y aporta un elemento distintivo. Un televisor de gran tamaño, sobre un rack en tono oscuro, se integra a la estética general sin perder coherencia visual.

El living eco-luxury de Nicolás Cabré y Rocío Pardo con piezas directas de la naturaleza

El resultado que consiguieron Rocío Pardo y Nicolás Cabré fue un living que combina lo práctico con lo estético, bajo una lógica eco-luxury que se apoya en materiales y piezas directas de la naturaleza. La elección de fibras, maderas y detalles artesanales refuerza la identidad del ambiente y lo convierte en un espacio pensado para la calma. La propuesta se integra con el resto de la casa, que mantiene una línea similar en cada ambiente.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

La pareja de actores mostró este espacio como uno de los lugares donde planean compartir momentos importantes. Entre ellos, se destacó la idea de disfrutar allí el Mundial 2026, convirtiendo este espacio en un punto de encuentro familiar y social. La disposición de los sofás y la amplitud del lugar permiten que sea un ambiente cómodo para reuniones. Por otro lado, la estética simple logra un equilibrio preciso sin sobrecargar la escena. La elección de cortinas livianas permite que la claridad sea protagonista y que el sector mantenga amplitud.

El estilo eco-luxury que eligieron Nicolás Cabré y Rocío Pardo responde a una tendencia que gana terreno en la decoración contemporánea. Se trata de una propuesta que busca integrar elementos naturales en espacios modernos, generando ambientes equilibrados y funcionales. La mesa de madera, la alfombra tejida y las cestas de fibras vegetales son ejemplos de cómo lo artesanal y lo orgánico se integran en un espacio cotidiano. Este diseño se traduce en una estética limpia, con pocos objetos y una paleta de colores neutros.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Nicolás Cabré y Rocío Pardo sorprendieron con un living eco-luxury de su casa, un espacio concebido con piezas directas de la naturaleza que se integran en una propuesta decorativa equilibrada. Las paredes claras y los ventanales permiten que la luz natural sea protagonista, mientras que los sofás en tonos neutros y la alfombra tejida aportan textura y sencillez. La disposición general muestra cómo cada elemento fue pensado para transmitir calma y funcionalidad dentro de un ambiente que refleja estilo propio.

VDV