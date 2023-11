Benjamín Vicuña lanzó críticas contundentes contra "PH, Podemos Hablar" conducido por Andy Kusnetzoff. El programa lleva a cabo una serie de preguntas y respuestas con seis invitados, quienes luego comparten una cena.

Sin embargo, recientemente hubo una serie de disputas que caracterizaron al certamen con múltiples momentos incómodos. Entre ellas, el fuerte conflicto entre Andrea Rincón y Belén Francese, el cruce entre el periodista y L-Gante, quién señaló su mala experiencia con el, y la falta de respeto a Diego Ramos.

Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña, contra Andy Kusnetzoff y la producción de ‘PH Podemos Hablar’

En una charla con LAM, Benjamín Vicuña señaló su desacuerdo con la tendencia actual de realizar preguntas incómodas a los invitados en el programa de Andy Kusnetzoff.

El chileno fue consultado por el momento desagradable que vivió Pampita al ser abordada por el tema de la infidelidad del actor en ‘PH Podemos Hablar’: “La verdad es que no me parece. No me gusta y no lo veo”, respondió tajante el exmarido de la modelo.

“Esto es dos más dos, yo voy a ese programa y a otros programas cuando necesito y es así. Ya sea para promocionar una obra de teatro, una película o una serie. Muchas veces uno transa con sus propios principios, con sus enojos y uno va con la mejor de las ondas para poder comunicar a las masas y también porque hay un compromiso con los productores de promocionar lo que uno hizo”, aseguró el actor.

Además, Benjamín Vicuña apuntó directamente contra Andy Kusnetzoff y su necesidad de maltratar a los invitados en ‘PH Podemos Hablar’: “Hoy estoy en una etapa que por como están rodando las cosas, no necesito eso de ir a un programa porque sí y menos para que me incomoden con una pregunta. Me parece de mal gusto hacer sentir mal a un invitado”.

P.C