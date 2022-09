Benjamín Vicuña rompió el silencio tras la muerte de su padre: "El teatro sana"

Es de público conocimiento el mal momento que está atravesando Benjamín Vicuña tras la muerte de su padre por lo que debieron cancelar las funciones de "El Método Grönholm". Pero el actor ya está de regreso en el país y habló por primera vez sobre cómo se siente.

"Un día muy especial porque también es el aniversario de mi hija, pero qué mejor que subirse a un escenario, lugar que me gusta, que me hace volar y hacer un homenaje a las personas que uno quiere", expresó a corazón abierto Benjamín Vicuña frente a las cámaras.

La familia de Benjamín Vicuña.

El cronista de "Intrusos" recordó que en uno de sus viajes, el artista mencionó que había estado con su familia, que se habpian unido y que le hacía muy bien encontrar a todos juntos. "Sí, eso fue algo muy bonito que logró mi viejo. Pude transitar un momento difícil que la gente lo entiende y lo sabe, pero lo pudimos vivir en familia, con mis hermanos, como correspondes", respondió el actor y agregó: "El teatro sana".

Con respecto al apoyo que recibió de parte de Pampita quien manifestó estar agradecida al padre de Benjamín Vicuña y su familia por haberla adoptado como una hija más cuando estuvieron juntos, el artista manifestó: "Sí, bueno, imaginate...fue parte y somos familia".

Benjamín Vicuña se refirió al décimo aniversario del fallecimiento de Blanca

A 10 años del fallecimiento de su hija mayor, Blanca, Benjamín Vicuña reveló en las redes que lanzará un libro: "Aquí estoy, cerrando este ciclo y comenzando otros, embarcado en el proceso de escribir un libro, con mis limitaciones, con mi sensibilidad, con mis metáforas y mis carencias. Un libro que intentará sanar a muchas otras personas a las que, como a mí, una fecha les quedó marcada a fuego".

"Cerré un ciclo si se puede decir de alguna manera. Son 10 años que pasaron volando y encontré en estas publicaciones un encuentro con muchas personas que lo vivieron o que lo están viviendo, que no encuentran consuelo y el libro tiene que ver un poco con lo mismo, con la compañía, con una especie de referencia con algo tan doloroso que cuesta ponerlo en palabras. Es algo que me inspira, me llena y por supuesto que se lo voy a regalar a mis hijos también", manifestó el actor en diálogo con "LAM".