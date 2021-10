Benjamín Vicuña se reencontró con la China Suárez y compartió una tierna foto con Magnolia

Benjamín Vicuña viajó a Madrid este jueves y se reencontró con sus hijos Magnolia y Amancio quienes se instalaron junto a la China Suárez.

Desde su arribo, en el que planea participar de los premios Latino el próximo domingo, el actor chileno compartió una tierna foto con su pequeña Magnolia donde se lo ve paseando en un bote.

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos y compartió una tierna foto con Magnolia.

La China Suárez, por su parte, se encargó también de subir imágenes del almuerzo familiar junto a sus hijas aunque no difundió ninguna foto junto a Vicuña. Además, se mostró parte de su rutina laboral y en camino al rodaje de la misteriosa película en la que participará junto a Álvaro Morte, el "profesor" de La Casa de Papel.

La China Suárez compartió imágenes de la cena familiar.

´La palabra de Benjamín Vicuña tras la separación con la China Suárez

A pesar de mantener el perfil bajo, Benjamín Vicuña dio una nota exclusiva con LAM cuando lo encontraron en la puerta de su casa.

"Esta es mi casa me sentí invadido no quería que me siguieran, ojalá entiendan mi punto. ¿Si pasó algo con Luciana Salazar? Pero dejate de joder, no trascendió nada, es todo mentira, pasa que los desmentidos nunca se aclaran. Con Luli Salazar no hubo nada", dijo en el programa de Ángel de Brito.

Luego, se refirió a los rumores de romance de la China Suárez con Javier de Miguel. “Yo soy feliz si ella es feliz y me parece muy bien”, aseguró el actor cuando le preguntaron acerca de si la actriz estaba rehaciendo su vida amorosa en España, tras mudarse al Viejo Continente.

"Sobre lo del posteo con Eugenia no tengo nada que hablar son temas que se viven a puertas cerradas", siguió.

AM