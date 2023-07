Beto Casella habló en un móvil con Socios del Espectáculo sobre los rumores que lo envolvían en un supuesto romance con Edith Hermida, luego de que ella confesara que su amor por él es platónico.

En el ciclo de El Trece, la panelista reveló finalmente: “Mi amor con Beto es platónico”, al escucharla, el reconocido conductor compartió: “Edith reconoce que se confundió en un momento”.

Edith Hermida en Socios del Espectáculo.

Sin embargo, el presentador de Bendita TV no se quedó ahí, sino que contó aún más detalles de lo sucedido: “Suena soberbio, pero a mío me mandaba mensajes y me decía ‘mirá cómo estoy…’ en camisoncito”. Luego, Beto agregó que otros mensajes le mandaba Hermida: "No está bien que yo lo cuente pero… viernes a las 2 de la mañana me mandaba ‘¿qué estás haciendo?’, cuando los dos nos habíamos separado”.

Por último, cuando Nancy Duré le consultó si él no se había confundido con los mensajes de Edith Hermida, Beto Casella reveló por qué no respondió los mensajes: “Me parecía que si lo cristalizábamos en la cama se iba a enrarecer la relación, pero a mí me mandaba mensajes tipo ‘venite’”.

¿Qué dijo Beto Casella sobre Jorge Lanata?

En Socios del Espectáculo, el conductor habló sobre la actitud del periodista, que reveló el supuesto diagnóstico de Wanda Nara: "Él dice 'no, para mí la enfermedad se tiene que poder informar como cualquier cosa, si quieren informar de mi propia enfermedad...', pero ese es su tema, su sensibilidad y eso es lo que él hace con su enfermedad. No todos tienen que adaptarse a la sensibilidad de Lanata. Si la familia Nara, o la familia Icardi tenía otros tiempos decididos para comunicarlo, capaz para comunicárselo a ella o a los chicos".

Para cerrar el tema, Beto Casella criticó a Jorge Lanata y defendió tanto a la empresaria como a su familia: "Él evidentemente no hizo autocrítica, no sé si habrá escuchado a Maxi López. Yo no tengo ganas de hablar 10 minutos sobre de Jorge Lanata, pero está bueno saber que el jueves a la noche, casi todo el periodismo vinculado al universo de Wanda Nara tenía los mismos datos, con tres fuentes, y, sin embargo, se lo guardaron".

J.C.C