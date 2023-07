Luego de que Jorge Lanata hablara sobre la salud de Wanda Nara y revelara su supuesto diagnóstico, se desató una gran polémica en la farándula donde varias figuras, entre ellos Ángel de Brito, lo criticaron por no respetar a la familia de la empresaria. Otra personalidad que no dejó pasar esta actitud fue Beto Casella que, aprovechó para compartir su opinión en un móvil con Socios del Espectáculo.

Cuando le preguntaron sobre el tema, el periodista explicó que hay una ley para prevenir esto: "Hay una ley sobre eso, me extraña que Lanata con 60 pirulos y 40 o más de profesión no este enterado".

Casella en "Socios del Espectáculo".

Luego, explicó por qué piensa que el razonamiento de Lanata no es aceptable: "Él dice 'no, para mí la enfermedad se tiene que poder informar como cualquier cosa, si quieren informar de mi propia enfermedad...', pero ese es su tema, su sensibilidad y eso es lo que él hace con su enfermedad. No todos tienen que adaptarse a la sensibilidad de Lanata. Si la familia Nara, o la familia Icardi tenía otros tiempos decididos para comunicarlo, capaz para comunicárselo a ella o a los chicos".

Imagen reciente de Lanata en los Premios Martín Fierro 2023.

Además, Casella criticó el tweet que publicó anoche Jorge: "Yo lo vi por las redes, anoche dijo '¿A quién moleste yo con mi información?', no sabes Lanata a quién molestaste. Bueno al padre de los hijos ya sabes que lo molestaste, por qué ayer vino Maxi López y te dijo la pifiaste".

Por último, Beto Casella terminó de explicar su opinión sobre la actitud de Jorge Lanata: "Él evidentemente no hizo autocrítica, no sé si habrá escuchado a Maxi López. Yo no tengo ganas de hablar 10 minutos sobre de Jorge Lanata, pero está bueno saber que el jueves a la noche, casi todo el periodismo vinculado al universo de Wanda Nara tenía los mismos datos, con tres fuentes, y, sin embargo, se lo guardaron".

Beto Casella reveló que la familia de Wanda Nara podría denunciar a Jorge Lanata

En el móvil que tuvo con el ciclo de El Trece, el periodista también explicó por qué existe una ley que intenta prevenir esta clase de noticias: "Son temas muy delicados, que la familia a veces necesita el temple, la unión y la discreción necesaria para atravesarlo mejor. Por algo la ley distingue tema salud y hechos graves de salud, listo no hay mucha discusión​".

Para cerrar el tema, Beto Casella explicó que la familia de Wanda Nara podría denunciar a Jorge Lanata: "Ahora lo tiene que demandar la familia", enfatizó el presentador mientras una panelista le consultaba cómo se podía hacer para que la ley se respete.

J.C.C