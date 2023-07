Jey Mammón está en el centro de la polémica desde hace meses, a pesar de que el panorama se había calmado por el surgimiento de otros escándalos mediáticos como la pelea de Morena Rial con Jorge Rial y el delicado estado de salud de Silvina Luna, la aparición del conductor en Intrusos la tarde de este miércoles, en plena víspera de los Martín Fierro 2023, le echó más leña al fuego y revivió el debate sobre su vínculo y las denuncias de Lucas Benvenuto.

En este contexto, varias personalidades han opinado sobre el mano a mano que Jey Mammón sostuvo con Flor de la V y, Beto Casella no dudó en dar su perspectiva al respecto. Lo hizo en Bendita, el programa que conduce en El Nueve, todas las noches.

El primero en intervenir fue Coco Sily, quien destacó el rol que desempeñaron Pampito y Laura Ubfal en medio de la entrevista. Es importante recordar que los dos comunicadores tuvieron un fuerte cruce con Jey Mammón, incluso, llamó la atención como el también panelista de Mañanísima se quitó la cucaracha de los oídos cuando la tensión comenzó a crecer.

"También hay una cosa que tiene que ver con nuestro laburo, que ustedes lo saben mejor que nadie. A veces en la cuca, por ejemplo, dicen 16,4 puntos de rating ¡Dale! Para que la gente se entere como es. Yo ya emití la opinión, pero si me dicen eso, ya no sé que decir, entonces empiezo a orador sobre mi propia opinión y me contradigo. Y después me dicen ¡17.9!, entonces termino diciendo cualquier cosa", destacó Sily.

Qué dijo Beto Casella sobre la entrevista de Jey Mammón en Intrusos

Al escucharlo, Beto Casella intervino y con el humor picante que lo caracteriza apuntó: "Yo por 16,4 puntos de rating me levanto y le pego un cachetazo a Jey Mammón. No estamos juzgando nada porque juzgamos parte del universo de la tele. Hay mucho de curiosidad periodística de cada uno, y otro poco de que bueno, hay que llenar dos bloques", comentó.

Tras finalizar Beto Casella, Edith Hermida aprovechó la oportunidad para criticar cómo las redes sociales han tratado este tema: "También la gente, a veces, pide que vos tomes una posición rápidamente. Y, a veces, no es tan bueno. Me parece equivocado ya juzgar. Por ejemplo, yo entré en una duda y me acusaron de pedófila. Porque fui cautelosa en el caso de Jey Mammón". En ese momento, el conductor de Bendita culminó el tema con una contundente sentencia: “No se puede ejercer esta profesión pensando en las redes".

