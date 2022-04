Instagram

Bettina Salomón tiene 18 y es la hija menor que la fallecida actriz, Beatriz Salomón, tuvo con el médico cirujano plástico Alberto Ferriols. La joven, junto a su hermana mayor, Noelia Salomón (21), piden ayuda desesperada ante los medios porque tienen miedo de lo que les pueda llegar a pasar ahora.

La dramática situación que viven ahora las hijas de Beatriz Salomón y en especial Bettina, se exacerbó en las últimas horas, cuando su padre, Alberto Ferriols, irrumpió en su casa y echó a Bettina, junto a su mascota.

Bettina Salomón, la hija menor de Beatriz Salomón, denunció ante la policía a su padre Alberto Ferriols.

Ángel de Brito leyó al aire parte de lo que dice la denuncia oficial, radicada ante la Policía de la Ciudad, ayer 28 de abril a las 20:30 hs. “Bettina Ferriols Salomón de 18 años denuncia en este caso a su padre”. En el expediente, quedó estipulado que Alberto Ferriols llegó al domicilio de Bettina y Noelia y les comunicó que se iba a quedar a vivir ahí y que el perro, un cachorro pitbull, que tiene Bettina, debía irse.

“La denunciante se escapó del domicilio, habiendo juntado algunas pertenencias, dirigiéndose a la casa de su tío Daniel Salomón, para luego presentarse en la seccional, con el fin de radicar la correspondiente denuncia” , leyó del expediente, Ángel de Brito.

En la denuncia, aclaró el periodista, se menciona la venta de vestidos y pertenencias de la fallecida actriz, entre ellos su famoso auto marca Mercedes, sin ningún permiso previo. “Se quedaron sin los recuerdos de su madre” y remarcó, “Otra de las denuncias que hace, es la prohibición de contacto de con sus tíos”.

Bettina Salomón, la hija menor de Beatriz Salomón, denunció ante la policía a su padre Alberto Ferriols.

Desgarrador pedido de ayuda de Bettina Salmón, la hija de Beatriz Salomón

En medio de su miedo y desesperación, Bettina Salomón se comunicó con Andrea Taboada, con la autorización de que se pasen sus audios al aire, y que Ángel de Brito sepa de la situación tan dramática que vive ella y su hermana mayor. La panelista aclaró que Noelia no estaba muy decidida a hacer la denuncia y es Bettina quien se personalizó de la denuncia.

Caption

“Hola, Andrea, soy Bettina Ferriols y quería hablar con vos, porque necesito que me ayuden. Si me pueden ayudar, estaría más que agradecida” y agregó, “Yo estuve estos últimos años con mi papá y no estuve nada bien, pero quería ya hablar con alguien porque ya es tiempo, creo, no aguanto más. Me da miedo de lo que pueda suceder, luego de que mi padre se entere de que puse un abogado para contar las cosas, porque no me dejan contar, obviamente, nada y tienen miedo de que yo haga algo. Ya me hicieron cosas como para que no hable, entonces por eso vengo a pedir ayuda también a mis tíos”.

Según LAM, este audio fue enviado el pasado 29 de enero, y por resguardo y bajo la autorización de la víctima, en este caso Bettina Salomón, se dio a conocer recién hoy, este pedido desesperado de ayuda. El próximo 15 de junio se cumplirán tres años de la muerte de Beatriz Salomón.