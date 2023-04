Bizarrap y Lali Espósito juntos: la foto que da esperanzas de una Music Sessions

El reconocido productor musical Bizarrap y la cantante argentina Lali Espósito compartieron un inesperado encuentro, luego de uno de los recitales del DJ en el Hipódromo de Palermo, y los rumores sobre su primera colaboración en una nueva sessions juntos revolucionaron las redes sociales.

Luego de que terminara el recital, Bizarrap se dirigió a una zona apartada del Hipódromo de Palermo y se cruzó con Lali Espósito, por lo que conversó con ella y el momento fue captado por la cámara de un celular que se encontraba cerca.

Imagen reciente de Lali Espósito.

Si bien no se puede distinguir qué es lo que conversan claramente, inmediatamente tras la aparición de las imágenes, se disparó sin ningún control el rumor de que la Sessions está en proceso.

Bizarrap en el Hipódromo de Palermo.

En el caso de que Lali Espósito colabore con Bizarrap para la nueva canción de su larga lista de sesiones, se trataría de la primera colaboración entre los dos, algo que el público espera con ansias desde hace mucho tiempo.

Tanto Bizarrap como Lali pueden ser considerados como los dos artistas argentinos del momento, por lo que las redes consideran que este es el momento perfecto para el lanzamiento de una Music Sessions.

Bizarrap estuvo en el Hipódromo de Palermo con el BZRP Live Tour

Este jueves inició el BZRP Live Tour, un evento que resulto ser sin precedentes que, desde el principio generó expectativas en los fanáticos de Bizarrap. En total fueron tres shows que ofrecieron una experiencia única.

El predio estalló tras la aparición de Bizarrap, convirtiéndose en un momento histórico para el artista, ya que fue el primer concierto que ofreció en Buenos Aires y con la alegría de agotar tres fechas en apenas unas horas. El concierto se destacó por sus luces, los efectos especiales, un sistema de sonido pocas veces visto e imágenes en 4D.

Bizarrap en Palermo.

“Gracias Buenos Aires. No sé si saben, pero este es mi primer show propio. Esto es muy emocionante para mí que haya tanta gente. No sé de donde me salen las palabras porque se los juro estoy muy emocionado. Estoy muy contento. Muchísimas gracias", compartió mientras la voz se le quebraba en el escenario.