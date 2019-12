La grave enfermedad que enfrenta Brad Pitt

Sin duda, Brad Pitt (56) es uno de los actores más codiciados de Hollywood, un de los mejores pagos del mundo y un ícono de la belleza masculina ya que es deseado por casi todas las mujeres del mundo quienes lo consideran uno de los hombres más bellos de las últimas dos décadas.

Pero no son días de alegría para Brad ya que admitió que padece una dura enfermedad llamada Prosopagnosia conocida de forma popular como la "ceguera de los rostros": “Hay tanta gente que me odia porque piensan que les estoy faltando el respeto. Te dicen: 'Estás siendo egoísta, estás siendo engreído’ pero la verdad es que para mí es un misterio. No puedo captar una cara y, sin embargo, yo vengo de una formación con un punto de vista de diseño/estética. Me haré unos estudios”.

Ahora, ¿de qué se trata esta dura enfermedad?: Es la interrupción selectiva de la percepción de rostros, tanto del propio como del de los demás, los que pueden ser vistos pero no reconocidos como los que son propios de determinada persona, aseguró el neurólogo Joachim Bodamer en 1947 al diagnosticar la enfermedad tras estudiar a un hombre de 24 años que comenzó a sufrir este trastorno luego de ser herido de bala en la cabeza.