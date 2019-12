El ataque de furia de Benjamín Vicuña con Pampita tras los dichos sobre su separación y el dinero

Ángel de Brito contó en el programa radial "El espectador" que Benjamín Vicuña estaría furioso con Pampita luego de que ella dijera que no le pidió "ni un centavo" cuando se separó en 2015, tras el escándalo del Motorhome y la China Suárez.

"A mí no me vas a ver debiéndole plata a nadie, ni pidiéndole plata a nadie. Yo me separé de mi pareja de casi 11 años y yo no le pedí ni un centavo. Me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que capaz era para mis hijos. Saqué mi ropa y nada más", reveló entre lágrimas hace un par de días en su programa "Pampita Online".

En el programa del exjurado del Bailando se encargaron de desmentir a la morocha: "A mí me dicen que a ella le quedó una casa de un millón y medio de dólares", informó Pilar Smith, quien después agregó que la top recibe del chileno alrededor de 10.000 dólares por mes.