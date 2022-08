Braulio Assanelli participó de La Voz Argentina e hizo parte del team de Ricardo Montaner en el 2018, donde se consagró ese año como el ganador del trofeo. Su carrera como solista se mantiene vigente, pero la popularidad, tal vez, no ha sido la que se imaginan al ingresar al reality.

Como tampoco lo son las promesas que se escucha decir a los coaches dentro del reality, cuando buscan conseguir que un participante se vaya con ellos a su equipo o bien, cuando los despiden. En este caso, el exparticipante de La Voz Argentina y ganador, desveló los grises que existen detrás de esas promesas, de las cuales fue testigo en primera persona con Ricardo Montaner.

Braulio Assanelli ganador de La Voz Argentina 2018, apuntó contra Ricardo Montaner.

«Ricardo Montaner me dijo que me quería ayudar con la carrera y él me tendió una mano. En ningún momento me dijo “te voy a producir toda tu carrera y te voy a convertir en una estrella mundial”», dijo el artista, según una publicación de Paparazzi.

No obstante, agregó: "No pudo intervenir tan profundamente en lo que fue la carrera porque antes de entrar a La Voz tenés que firmar un contrato con la discográfica”, razón por la cual, los coaches no podrían entonces, llevar a cabo sus promesas de ayuda a sus participantes.

Esta declaración deja en evidencia que quedan muchas promesas por cumplir, entre los coaches de La Voz Argentina y sus más queridos participantes. “Me parece a mí que no es que te vayan a producir toda una carrera dándote todo para que seas una estrella”, aseveró el cantante.

Braulio Assanelli también fue claro en decir que su excoach, siempre estuvo muy cerca de su carrera: "Él me había prometido ir a México a cantar y ahí estuve con él; en Argentina también me tocó cantar con él; después cuando vino a Uruguay cantamos juntos...".

La playlist de Braulio Assanelli exparticipante de La Voz Argentina

El ganador de La Voz Argentina 2018 está radicado en su país natal, Uruguay, allí y con 26 años, el cantante vive una vida entre la música, los caballos y su familia. Para los que quieran oír algunas de las canciones del artista, estos son algunos de sus temas.

Te juro, Voy por ti, Gordita, Déjame y Qué hubiera sido, entre otros más. Braulio Assanelli, a cuatro años de haberse coronado como ganador de La Voz Argentina, aún mantiene una linda relación con quien fue su coach, Ricardo Montaner, y con otros artistas argentinos, como por ejemplo, Axel, con quien también ha compartido escenario.