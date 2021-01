Dalma Maradona explicó por qué le dijo que no a MasterChef Celebrity 2

Aunque el dolor por la muerte de su padre, Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre, sigue calando hondo en las vidas de Dalma Maradona y Gianinna Maradona ambos alentaron a más no poder a su madre, Claudia Villafañe quien compitió en MasterChef Celebrity y se consagró como campeona ayer por la noche y todas celebraron en familia.

Ahora con el éxito que tuvo "la Tata" en el programa la producción se fijo en la mayor de las hermanas para convocarla para la segunda temporada y ella respondió negativamente y explicó los motivos.

Ante la pregunta de una usuaria de Twitter si la habían llamado y si tenía ganas, Dalma contó sus más profundos motivos: "Me invitaron pero ya dije que no, no estoy preparada. Todavía lloro de la nada, no me quiero exponer", escribió junto al emoji de corazón partido, claramente abatida por la muerte de su padre.

La dedicatoria de Claudia campeona a Diego

Con el título de campeona en la mano, Santiago del Moro le preguntó cómo se sentía y Claudia expresó emocionada: “Falta gente que me gustaría que esté acá y que no puede estar. Empezando por mi nieto, que se fue a ver a su papá, Roma, que su papá no quiere que la vean en tele, mi mamá, que no está bien de salud, el papá de mis hijas, que no está”.

En ese momento las cámaras mostraron a Dalma y Gianinna emocionadas con las palabras de su madre quien pudo esbozar esas palabras con la voz entrecortada.