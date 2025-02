Este miércoles 19 de febrero Mauro Icardi se encuentra festejando su 34° cumpleaños, lejos de sus hijas y junto a la China Suárez. El futbolista del Galatasaray recibió múltiples cumplidos por su cumpleaños, sin embargo, hasta el momento no lo habrían saludado públicamente sus hijas.

Después de que la actriz le dedicara un emotivo video en redes en donde él se muestra junto a Amancio, Magnolia y Rufina, el 9 del club turco no dio señales de sus hijas Isabella y Francesca.

Mauro Icardi junto a Isabella y Francesca

Escándalo en el cumpleaños de Mauro Icardi: la difícil situación de sus hijas con Wanda Nara

El futbolista del Galatasaray está de cumpleaños, pero aun no resolvió su interna judicial con la madre de sus hijos. El actual novio de la China Suárez dejó ver que en la fecha de su natalicio no se encuentra con dos de las personas más allegadas a su persona, Isabella y Francesca. Yanina Latorre dio a conocer los motivos de esta ausencia mediante sus clásicas historias de Instagram.

En pleno cumpleaños de Mauro Icardi, Yanina Latorre reveló la interna con Wanda Nara por sus hijas

"Todo muy lindo, pero hay dos niñas en el medio soportando la pelea de los padres ¿Quién tiene razón? Ninguno de los dos. Le están pifiando y no lo ven", comenzó opinando la angelita especialista en WandaGate. "Realmente me cuesta entender que Wanda no le quiera dar la posibilidad a sus hijas de estar con el padre", resaltó.

"Y también que Icardi no pueda disfrutarlas", esbozó sobre lo que motivaría la ausencia de Isabella y Francesca en el cumpleaños de Mauro. El reconocido deportista no estaría con ellas debido a que presuntamente Wanda Nara no querría entregárselas y él tampoco, posiblemente, haya intentado estar con ellas. "Él tampoco hace las cosas bien, pero no les impidió a sus hijas estar con Wanda", apuntó filosa Yanina Latorre hacia la conductora de Telefe.

En pleno cumpleaños de Mauro Icardi, Yanina Latorre reveló la interna con Wanda Nara por sus hijas

El motivo por el que las hijas de Wanda Nara se encuentran en una difícil situación sería debido a que Wanda Nara presuntamente no querría que ellas vean a su padre. Por su parte, Mauro Icardi tampoco habría decidido por su cumpleaños pasar junto a ellas. Por el contrario, él se mostró junto la China Suárez y los hijos de la misma. Lo que habría enfurecido aún más a Wanda.

En medio del cumpleaños de Mauro Icardi se desató un nuevo escándalo debido a las hijas que comparte con Wanda Nara. Las dos pequeñas de ocho y diez años habrían quedado en medio del conflicto judicial y afectivo que mantienen sus padres.

C.G.