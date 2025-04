Juana Repetto y Sebastián Graviotto separados: los detalles del fin del amor

Hoy Juana Repetto y Sebastián Graviotto son los protagonistas de una de las noticias inesperadas del mundo del espectáculo, luego que se filtrara que hace poco más de un mes decidieron ponerle fin a su vínculo amoroso, tras siete años de relación. La pareja, que se mostraba en redes sociales en familia, dejó de hacerlo desde hace un tiempo y tras diversas la información que se difundió, fue la propia actriz quien confirmó la ruptura.

Los detalles de la separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto

Juana Repetto y Sebastián Graviotto se casaron en 2020, con una boda íntima e inspirada en la naturaleza. Ese momento, sellaron su amor que había comenzado cuando ambos eran adolescentes, pero en aquel entonces no prosperó. Pero en 2018 se reencontraron y desde ese momento planearon su vida juntos junto a los hijos de ambos, y el común, Belisario.

Pero en la actualidad, decidieron ponerle fin a su gran amor. Fue Pepe Ochoa en LAM (América) quien lanzó la primicia y brindó los detalles detrás dela ruptura. "Tuvieron varias crisis, venían medio mal. Él se fue a Vail tres meses a hacer temporada, se juntaron en marzo en Brasil y ejecutaron la separación". Este último viaje de trabajo por parte del instructor de sky habría sido el momento en que ambos llegaron a un acuerdo de separación.

Sin embargo, el panelista indicó que Sebastían habría tomado la decisión de separarse ya que habían atravesado un periodo de "lucha" por la pareja y no habría funcionado. No obstante, apenas difundida la información, Juana Repetto confirmó la ruptura en redes sociales pero corrió cierta parte de la noticia, al mismo tiempo que pidió no ser tratada como "la dejada".

“Alguien filtró la info así que tocará contar un poquito para que no hablen al dope”, indicó Juana mediante una storie en Instagram, prometiendo que próximamente brindará detalles del momento que atraviesa. Y aclaró: “No me traten de abandonada y deprimida, estoy lo más bien”.

En este sentido, quedó en claro que la Juana Repetto se tomará su tiempo para explicar detalles de la separación. Cabe destacar que la joven es una gran usuaria de las redes sociales, donde comparte diversos momentos que vive con sus hijos, como así también proyectos y conocimientos. Por ello, encuentra en Instagram su "comunidad" para quienes brindará información.