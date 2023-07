Britney Spears finalmente rompió su silencio después de muchos años. Después de estar bajo la tutela de su padre durante 14 años, mientras su carrera musical se vio prácticamente apagada, la estrella del pop ha generado un gran apoyo de sus fans a través del movimiento "Free Britney". Ahora es su turno de contar su versión de los hechos y anunció que sacará su libro.

Existen numerosos documentales sobre la vida de la princesa del pop: su ascenso temprano a la fama, sus excesos, sus problemas legales y la monstruosidad de la industria que la rodeaba. Además, la tiranía de su padre para supuestamente cuidarla debido a su condición mental. Ahora, finalmente, su autobiografía está por llegar.

Cuándo sale el libro de Britney Spears

La editorial Simon & Schuster Gallery Books anunció que el esperado libro de Britney Spears, titulado "The Woman in Me" (La mujer que hay en mí), se lanzará el 24 de octubre.

La sinopsis del libro revela que será una colección que en la que se contará la vida privada de una artista que ha estado expuesta durante mucho tiempo en la prensa sensacionalista. Además, promete revelar los verdaderos sentimientos y pensamientos de Britney que solo han salido a la luz ocasionalmente a través de las redes sociales desde que se disolvió su tutela en noviembre de 2021.

El libro ha generado un gran interés, y los derechos mundiales y de audio fueron adquiridos por Bergstrom y la editora ejecutiva Lauren Spiegel en un acuerdo con CAA. Simon & Schuster Audio publicará simultáneamente la edición de audio del libro. Además, se han vendido los derechos extranjeros en varios países.

En junio de 2021, el mundo entero escuchó a Britney Spears hablar en un juicio público, lo cual tuvo un impacto innegable y cambió el curso de su vida y la de muchas personas. "The Woman in Me" revelará por primera vez su increíble trayectoria y la fuerza que hay en el corazón de una de las mejores intérpretes de la historia de la música pop.

Esta obra se describe como un libro innovador que aborda su vida con notable franqueza y humor. Ilumina el poder duradero de la música y el amor, y destaca la importancia de que una mujer cuente su propia historia en sus propios términos.

En abril, Britney Spears ofreció un adelanto de su autobiografía a través de una publicación en Instagram. Expresó que escribir el libro ha sido un proceso curativo y terapéutico, aunque también ha sido difícil hablar sobre eventos pasados de su vida. Reconoció que nunca antes había podido expresarse abiertamente y reconoce que puede sonar infantil, pero fue muy joven cuando esos eventos ocurrieron. A pesar de que pueda parecer irrelevante para muchos, ella es plenamente consciente de ello.

En ese momento, también hizo referencia a la disculpa pública de Justin Timberlake tanto hacia ella como hacia Janet Jackson, después del documental "Framing Britney Spears" de 2021, en Hulu. Britney Spears espera que su autobiografía le permita contar su propia historia y tener el control de su narrativa.