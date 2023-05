Julieta Poggio hizo estallar las redes con un posteo donde además de lucir un outfit súper sexy, dio a entender que se separó de Lucca Bardelli.

La ex Gran Hermano mostró su look muy dosmilero para salir este sábado a la noche y citó una parte de una famosa canción de Britney Spears.

Julieta Poggio.

El look y la frase de Julieta Poggio

"Oops, creen que estoy enamorada", escribió Julieta Poggio junto a su álbum de fotos a lo Britney Spears. Esa frase pertenece a la canciión "Oops, I Did It Again" que la Princesa del pop lanzó en mayo del año 2000.

Julieta Poggio.

La exhermanita vestía un conjunto bordeau de pantalón tiro bajo acordonado en en frente y corpiño underboob cruzado en el cuello y en el vientre.

Enseguida comenzó a recibir miles de Likes y comentarios por parte de sus seguidores. "Sí, de Marcos", "Falta Marcos y ahí sería perfecta la foto" y "Marculi", fueron algunos de ellos.

Julieta Poggio.

De esta manera entonces, quedó claro que los fans de Julieta Poggio quieren que se cumpla su sueño de verla en pareja con el ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio. Sin dudas la frase que eligió dio todo el pie para que se ilusionaran y creyeran que hay aunque sea una mínima posibilidad de que "Marculi" se haga realidad.

Por el momento sólo resta esperar y que la bailarina confirme si está o no soltera.