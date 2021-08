Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez vienen esquivando los rumores de romance, y una vez que bailaron el cuarteto, Marcelo Tinelli les pidió un beso en medio de la pista de La Academia de ShowMatch. Si bien en un principio se negaron, minutos después Cachete sorprendió a todos los presentes, con un apasionado beso a su partenaire, delante de las cámaras.

Cachete Sierra confirmó su romance con su partenaire de La Academia

A Marcelo Tinelli le encanta que se formen parejas dentro del certamen, y si se consolidan mejor. En referencia a las relaciones que iniciaron en La Academia, el conductor de ShowMatch dijo: "Hacen tan linda pareja, nosotros somos "parejadores". No sé si se dice así, pero Ángela Leiva ya disfruta del amor de Fran Caivano".

Ante el comentario del conductor, el participante respondió: "Ojalá que en un futuro haya casados con hijos, todo". En ese momento el conductor le consultó al ex chiquititas si esto sería con su partenaire, y el actor agregó: “Puede ser”, entre risas abrazando a su compañera. "Nos estamos llevando muy bien, de verdad. Un poco mejor que antes, yo me siento más en confianza, está todo muy bien", expresó Fiorella.

Ante los dichos de la pareja, Marcelo Tinelli se acercó hasta el costado donde estaba presente la familia de Fiorella Giménez, para consultarle a la ahijada de la bailarina si quería que Cachete besara a Fiorella. Ante la confirmación de la niña y todo un estudio pendiente del momento, Cachete Sierra besó a Fiorella. El conductor de ShowMatch se encargó de transmitir un vivo en Instagram, capturando la imágen del apasionado beso.

En diálogo con Lizardo Ponce, en La Previa de La Academia, Cachete Sierra confirmó el inicio de su relación con su partenaire y brindó un romántico detalle: el actor contó que el primer beso “Fue en casa, en el lavadero, después de sacar la ropa”.

“Me gusta desde el día uno. Nos pusimos a ensayar y al toque ya hubo química. Trabajamos la sensualidad, un montón de miradas, gestos... Bailando te rozas mucho, hay miradas, todo muy cercano. Tratamos de aguantarlo y de estar concentrados en lo que hacíamos para no confundir las cosas” agregó Sierra.

Cachete Sierra desmintió a Cande Ruggeri: "Nunca fuimos novios"

Días atrás, Candela Ruggeri confesó que Cachete Sierra fue el primer hombre que le rompió el corazón y que por eso, entre sus amigas lo llaman "elque", el que me dejó.. La joven aseguró también que se enamora muy fácil. Ahora, el galán, respondió a sus dichos y contradiciéndola, aseguró que nunca fueron novios.

En diálogo con "La previa de La Academia", Agustín hizo su descargo y dejó mal parada a la hija del Cabezón Ruggeri. "Me enteré que me decían ´el que´", dijo riéndose del ocurrente apodo y continuó: "Es raro escucharla hablar así después de tanto tiempo. Es un tema de ella" y continuó: "La recuerdo con cariño pero nosotros nunca estuvimos de novios, por eso me impactó mucho lo que dijo. Nos conocíamos hacía muy poco y estábamos empezando a vernos y ver qué pasaba entre nosotros pero ella quería dar el paso siguiente y yo no. Ella quería una cosa y yo otra", y el cantante fue por más:

"Veo que terminó mucho más lastimada de lo que pensé en ese momento, pero no fue todo como dijo las cosas. Me presté al show y bailamos la salsa, después vino todo ese bum mediático y quería que blanqueara la relación, pero yo quería ir paso a paso".

También agregó: "Tuve dos novias en mi vida. Necesito mucho tiempo para conocer a otra persona. Ella venía de un noviazgo largo y acostumbrada a eso" y con firmeza aseguró: "no me enamoro fácil".

Sierra dijo que Cande se puso de novia con un amigo suyo, un futbolista con quien incluso se fue de viaje y él también comenzó otra relación.

Sorprendido por los dichos de Cande, agregó: "que diga que soy el ex me causó gracia porque nunca me enteré que habíamos sido novios".

