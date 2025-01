"Callate vos, no hables", la tremenda pelea entre Maxi López y Wanda Nara frente a Valentino López

La separación entre Maxi López y Wanda Nara fue una de las más polémicas de hace 10 años, ya que ella había decidido formar una familia con Mauro Icardi y volver a empezar. Una década después, mientras Wanda batalla con el rosarino y tiene una buena relación con el padre de sus tres hijos mayores, salió a la luz una fuerte pelea que tuvieron frente a Valentino por el régimen de visitas.

Mientras que hoy es apoyada por Maxi y batalla con Mauro Icardi, se conoció un audio donde la situación era al revés y muy similar a la actual.

Wanda Nara en familia, con novio L-Gante y su ex marido, Maxi López

La tremenda pelea entre Maxi López y Wanda Nara frente a Valentino López

Con un divorcio y una lucha por la tenencia de sus hijas de por medio, Wanda Nara se enfrenta a Mauro Icardi y cuenta con el apoyo del padre de sus tres hijos, Maxi López. Sin embargo, no siempre fue así y salió a la luz un audio que lo comprueba. En la comunicación que compartió LAM, se escucha una fuerte pelea entre Maxi y Wanda con Valentino, el primer hijo que tienen en común, de por medio.

Ángel de Brito compartió en su programa una discusión telefónica, de hace muchos años atrás, entre el ex futbolista y la conductora debido al régimen de visitas y la cuota alimentaria de los tres hijos que tienen en común, Valentino, Constantino y Benedicto.

Durante el 2015 se dio una de las peores discusiones, esa vez por teléfono, donde el mayor de sus hijos quedó involucrado y Wanda fue insultada por quien había sido su marido y con quien hoy goza de una excelente relación.

“No hables vos, ¿qué hablas vos? La c*ncha de tu madre. Vos no hables, pel*tuda”, se escucha decir en un principio al padre de Elle. López le recriminaba a la madre de sus hijos que siempre se comunicaba con el mismo hijo y que quería poder hablar con los dos menores, Constantino y Benedicto.

“Papá siempre te dice la verdad, no me entró ningún llamado, papá atiende”, le decía a su hijo Valentino, ya que junto a su madre le consultaba a su padre por qué no había atendido sus llamadas días antes.

Mientras Wanda intentaba refutar las palabras de Maxi, éste le reprochaba que se comunicara delante de sus hijos con él. “¿Te parece hablar delante de los nenes?”, señaló.

Finalmente, la mediática pudo hablar y lanzó que “vos decís que yo no los dejo ir, yo todos los días le digo que tienen que ir”, haciendo referencia a que los tres menores tenían que ver a su padre pese a no querer. “Les rompiste la cabeza, pedazo de pel*tuda, les rompes la cabeza a los nenes”, le reprochó el ex jugador, asegurando que su ex pareja le llenaba la cabeza a sus hijos para que se alejaran de él.

El casamiento de Wanda Nara y Maxi López

Pese a la gran cantidad de problemas que hubo entre Wanda Nara y Maxi López, lograron sortear los obstáculos y crear un vínculo sano por el bienestar de sus hijos, y es él quien hoy la apoya en las difíciles decisiones contra Mauro Icardi.

