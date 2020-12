Calu Rivero compartió un video en la playa que desconcertó a sus seguidores

Calu Rivero volvió a hacer de las suyas y compartió un curioso video que desconcertó a sus seguidores.

La actriz se mostró en las playas de Nueva York con un despampanante vestido amarillo. "Es como la chala de un tamal o una humita", "Entendiste todo y sos belleza, vida y luz transmitiendo y transmutado" y "No estoy segura de lo que acabo de ver" fueron algunos de los desopilantes comentarios que recibió la intérprete.

No es la primera vez que "Dignity" sorprende al fandom. Tiempo atrás, la diosa mostró en sus redes sociales su radical cambio de vida y se mudó a un santuario de animales rescatados. “Sí a las nuevas aventuras. Hace aproximadamente 15 días me mudé a un santuario de animales rescatados. La naturaleza no para de enseñarme cosas, y yo sigo aprendiendo. Estoy agradecida y también deseo poder compartir con ustedes esta experiencia única”, contó en su Instagram.