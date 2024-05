Las redes sociales se han vuelto un espacio en el que se comenta todo: política, actualidad, la vida de los famosos, se exponen las vidas privadas y más. Así, en las últimas horas, en Twitter se volvió tendencia Alessandra Rampolla por su extremo cambio físico y los internautas mostraron su preocupación.

En los últimos años, la famosa sexóloga bajó 50 kg a raíz de una dieta y de haberse sometido a un bypass gástrico. Esto hizo que su cuerpo cambie radicalmente: “Me motivaba verme mejor, pero no era mi prioridad, y tampoco fue por algo estético”, explicó en 2019 a los medios.

“No llevo adelante ninguna dieta en particular, sólo intento comer sano y controlar las porciones. Hago gimnasia, pero sin matarme. Cuando noto que me aprieta un poco el pantalón, dejo de comer galletitas dulces”, fueron las palabras de la nacida en Puerto Rico, pero en redes hablaron de delgadez extrema.

La preocupación por el cambio de Alessandra Rampolla

Fue a partir de una reciente foto que se hizo viral que se dispararon los comentarios: "Mirá! Y antes era re diosa! No hay que opinar, lo sé. Me parece una chica muy bonita!", "Me parece a mi o Rampolla se fue de mambo con la dieta?", "Era tan linda cuando era gorda...", "Por lejos, su mejor momento fue al principio, antes de la dieta".

En este sentido, muchos internautas defendieron a Alessandra Rampolla: "No se habla de cuerpos ajenos . 2024 deberías haber aprendido", "Y si está enferma? Si está pasando por algo personal? No sé habla del cuerpo de nadie", "Cuando estaba gorrita xq estaba gorrita, ahora q esta flaca, esta muy flaca!?!? Dejen a la gente ser como quieran y puedan loco", fueron algunos de lso comentarios.