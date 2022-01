Desde Connie Ansaldi hasta Christophe y Adele: famosos que cambiaron su cuerpo y alimentación

Esta semana, Connie Ansaldi publicó unas imágenes actuales y otras de hace un año, contando cómo había sido su decisión de adelgazar más de 10 kilos. "Mis estudios no eran los mejores del mundo. Y no porque algo me diera necesaria o llamativamente mal, pero siempre estaba ahí: al borde con la glucosa, el colesterol, la Vitamina D, etc. SIEMPRE al BORDE", escribió la periodista.

Connie Ansaldi.

Y ella no fue la única famosa que logró hacer un cambio a favor de la salud. Algunos otros fueron:

Gonzalo Bonadeo

En 2011 Gonzalo Bonadeo adelgazó más de 30 kilos con el asesoramiento de una nutricionista y entrenando varios días a la semana. El año pasado, se realizó una dermolipectomía, es decir, una operación para eliminar el exceso de piel con flacidez y grasa en la parte media y baja del abdomen.

Gonzalo Bonadeo.

Morena Rial

Recientemente, al igual que Connie Ansaldi, Morena Rial mostró en redes el resultado de su cambio físico del último tiempo. La hija de Jorge Rial volvió a someterse a una cirugía plástica y junto a dos imágenes en las que se la ve en bikini, escribió: "SER suficiente, pero para mí. Sigan hablando".

Morena Rial.

Ángeles Balbiani

La amiga de Pampita se hizo conocida hace veinte años en el programa "Rebelde Way". Interpretaba a una adolescente con sobrepeso y las inseguridades que eso le generaba. Angie Balbiani probó varios tratamientos para adelgazar, incluso el año pasado, arrepentida, contó que había hecho uno con pastillas recetadas por un médico. Lo cierto es que luego de haber pasado mucho agua bajo el puente, la actriz llegó a escribir en sus redes: "Ya no entreno para verme mejor, o para llegar bien al verano. Entreno porque me hace bien, porque por más de desafía todos los límites de mi voluntad, no hay nada como el placer de haber logrado un objetivo".

Ángeles Balbiani.

Cabito

El humorista adelgazó 115 kilos en 2 años, luego de realizarse un bypass gástrico. El año pasado, Cabito estuvo internado por problemas de salud. Al parecer, tuvo que ver, en parte con una anemia que padecía desde antes de la operación. Durante su estadía en uno de los hospitales, el actor pidió a través de sus redes dadores de sangre. Finalmente pasó a estar fuera de peligro y fue dado de alta.

Cabito.

Alessandra Rampolla

La sexóloga es otra de las famosas que se realizó un bypass gástrico. A partir de allí bajó 50 kilos, sumando ejercicio a su rutina. Periódicamente, Alessandra Rampolla publica en sus redes fotos de cuando se hizo conocida, sin dejar de lado su pasado. "¿Me recuerdan así?", preguntó en uno de sus posteos.

Alessandra Rampolla.

Christophe Krywonis

Por recomendación de su médico por haber sufrido un pico de diabetes, el ex jurado de MasterChef se sometió a una intervención en la que le colocaron una banda gástrica, que consiste en achicar el estómago. Fue así que Christophe Krywonis​ adelgazó más de 20 kilos.

Christophe Krywonis.

Adele

La cantante mostró su nueva figura para su cumpleaños de 2020 con una foto en la que se la veía con 45 kilos menos. Enseguida las redes explotaron y comenzaron a preguntarle cómo había hecho y si realmente era ella. Lo cierto es que Adele, desde ese entonces, se muestra renovada y, según contó, incorporó el ejercicio a su nueva forma de vida.