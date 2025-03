El cambio de vida de Miriam Lanzoni tras separarse de Christian Halbinger: “Hoy priorizo mis tiempos"

No son días fáciles los que les toca atravesar a Miriam Lanzoni (45) El verano la encontró en el medio de un torbellino de emociones que incluyen la separación de su pareja, el empresario Christian Halbinger, con quien llevaban más de ocho años juntos sumado al fallecimiento repentino, de su mejor amigo Federico Rod, alias Cory, a quien Miriam consideraba un hermano.

Frente a estas situaciones, la actriz decidió refugiarse en el trabajo y en optar por una actitud positiva ante la vida. Desde Carlos Paz, donde protagoniza por Ariel Bogdanov (Desde Villa Carlos Paz) la comedia “Nunca te fíes de una mujer despechada”, junto a un elenco de prestigiosos artistas, Lanzoni habló con CARAS de cómo enfrenta este presente desafiante, aferrándose a sus deseos y priorizando su bienestar emocional. “La vida es hoy. Las sierras de Córdoba son como mi casa. He vivido todo tipo de situaciones aquí, y es un gran lugar para estar en este momento de mi vida. Con decir que incluso grabé una serie aquí durante la pandemia. Me gusta mucho trabajar en Carlos Paz, hacer temporada, el contacto con la gente me gratifica, y la comedia aún más, porque es un ida y vuelta constante. El teatro para mí es mágico, ayuda a sanar, remarcó.

—En lo personal, se habla de un distanciamiento con su pareja, Christian Halbinger ¿Cómo definiría su estado sentimental actual?

—Con Cris estamos en una pausa, luego de haber estado juntos desde hace casi 9 años. Tenemos una relación de mucho amor. Sigue siendo una relación sólida, pero a fin de año pasaron cosas en la vida personal de ambos. A mí se me murió mi mejor amigo, Fede, a quien conocía desde los 5 años. Era mi mano derecha, mi compañero, mi confidente y fue todo muy repentino. Estas cosas te sacan

de la cancha y no te permiten enfrentar otros temas con claridad. Decidimos poner una pausa dentro de una relación muy linda, de mucho amor y estamos tratando de ver cómo acomodamos un montón de cosas que hay que terminar de alinear. Los motivos son muy nuestros, pero cuando hay amor tratas de buscar la solución.

—¿Siguen en contacto a pesar de este impasse?

—El diálogo, por supuesto, siempre está. Hablamos mucho, nos escribimos mucho y hemos dialogado sobre lo que nos pasa. Ocurre que a veces los tiempos no coinciden, los tiempos de la pareja, los objetivos.

—¿Cuándo habla de los tiempos y menciona la intención de priorizar sus objetivos, ¿también está el de armar una familia?

—Yo he formado mi familia en su momento con Ale (Fantino), con Christian también de alguna manera, pero bueno, después sentí que hubo momentos donde no se pudo avanzar y ahí es donde uno dice es hasta acá. Llevamos ocho años y medio juntos, es mucho, creo que ya podemos pensar en dar un paso más.

—¿Qué es lo que busca en este presente?

—Yo siempre fui una vividora serial. Me gusta disfrutar. Me comprometí con mis deseos. Si no tengo ganas de hacer algo, no lo hago. Cuando ocurrió lo de Fede, tomé conciencia del presente. Lo que no funciona y no fluye para mí, no va más, lo tomo de esa manera. Si se puede acomodar, bien, pero desde otro lugar. La vida es hoy. Me gusta estar en pareja, pero también la paso muy bien sola. Me encanta compartir y hacerle bien al otro. Creo que somos seres sociables.



—¿Qué rol cumple la terapia en su vida?

—Es fundamental. Empecé de chica por motivos particulares, y hoy es una herramienta de autoconocimiento y entiendo que el autoconocimiento es poder. La terapia me brinda herramientas muy importantes para resolver situaciones de mi vida. A veces también me aporta una mirada distinta. También me gustan otro tipo de terapias, me siento muy cómoda con lo espiritual, la metafísica.

—¿Estás abierta al amor o preferís enfocarte en vos misma por ahora?

—Personalmente, no me he abierto a nuevas propuestas. Soy muy clara. Cuando estoy en un lugar, estoy de forma integral, y si no, no estoy. Hoy no hay lugar para nada ni para nadie.

—¿Qué proyectos tiene para este 2025?

—Vamos a seguir de gira con “Nunca te fíes de una mujer despechada” por el sur y Gran Buenos Aires. Si Dios quiere, volvemos a Buenos Aires. Además, tengo una película acá en Córdoba, “9 meses”, que es una coproducción con México. También estamos con la remake de la película que hice en Chaco, afortunadamente con muchos proyectos laborales, muy importantes para este momento de mi vida.

