Cami Homs es la revelación del año luego de su escandalosa separación con Rodrigo de Paul. La modelo entre idas y vueltas y dudas encontradas, es una de las confirmadas en el Bailando 2023, y fue entonces cuando el novio de Tini Stoessel decidió tomar cartas en el asunto y ponerle un bozal legal.

La ex del jugador a raíz planeó su venganza. En “Socios del Espectáculo” revelaron que si Cami Homs no puede hablar, los que sí se harán presentes serán sus padres o amigos con carteles en la tribuna. “Tenemos malas noticias para Rodrigo de Paul…”, comenzó diciendo Adrián Pallares en el programa, luego tiró la bomba en vivo.

Al parecer, lo que más le habría molestado a Cami Homs, es que su ex pareja no le permitiera que los hijos que comparten Francesca y Bautista no pudieran acompañarla a su madre y verla presente en la pista del Bailando 2023.

El bozal legal de Rodrigo de Paul a Cami Homs

En vivo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich revelaron el bozal legal que el jugador le puso a la modelo: “Cuando Tinelli decía la tenemos a Camila Homs, va hablar de De Paul, va hablar de Tini. De Paul dijo no, le voy a poner un bozal legal”, comenzaron relatando.

Luego, detallaron: “Hacer saber que la señora Camila Homs que deberá abstenerse de difundir, publicar, mencionar en forma figurada o de cualquier manera, en medios gráficos, radiales, televisivos, redes sociales, portales digitales…”.

De esta manera, Cami Homs no podrá ni hablar de Rodrigo de Paul como tampoco mostrar a sus hijos en cámara durante su paso por el Bailando 2023, el cual al aparecer esto la enfureció bastante.

