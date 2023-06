Rodrigo de Paul se enteró de que su ex pareja Cami Homs estará en el Bailando 2023 y decidió tomar riendas en el asunto respecto a la relación que tuvieron y cómo terminó todo.

En el programa “Socios del Espectáculo”, dieron a conocer los detalles del bozal legal que le puso el novio de Tini Stossel a la madre de sus hijos Francesca y Bautista.

“Cuando Tinelli decía la tenemos a Camila Homs, va hablar de De Paul, va hablar de Tini. De Paul dijo no, le voy a poner un bozal legal”, comentó el periodista Adrián Pallares quien luego su compañero Rodrigo Lussich detalló la medida cautelar.

El bozal legal que puso Rodrigo de Paul a Cami Homs

“Hacer saber que la señora Camila Homs que deberá abstenerse de difundir, publicar, mencionar en forma figurada o de cualquier manera, en medios gráficos, radiales, televisivos, redes sociales, portales digitales…”, detalló el periodista mientras leía las medidas cautelares. que Rodrigo de Paul le puso a Cami Homs.

La fulminante de Cami Homs a Tini

Días atrás, la modelo quien confirmó su relación con José Sosa, dejó en sus historias de Instagram un video cantando y arrojando una indirecta para Tini Stoessel. Acompañada de su estilista y escuchando “Los Ángeles” de Aitana Ocaña, actual de Sebastián Yatra y ex amiga de la Triple T.

"No importa que sea a escondidas. Se vive solo una vida. Porque aunque no estemos juntos. La gente ya lo sabía", comenzó cantando la modelo mientras la peinaban para un evento.

Luego, Cami Homs arrojó: "Silencio en la biblioteca. Los ángeles también pecan. Me miras y no hay que decir más. Que cuando se encuentra a esa persona. Que cuando te toca te obsesiona. Si nos alejamos no funciona. Déjame tenerte una vez más", al ritmo de la música.

