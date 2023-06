Camila Homs es una de las mediáticas que más está dando de qué hablar en los últimos meses. Su polémica separación con Rodrigo De Paul, la colocó en el centro de la polémica. Todos están atento a lo que comparte en sus redes sociales y a cada movimiento que da. Recientemente se confirmó que la rubia será parte del "Bailando 2023", programa que conducirá Marcelo Tinelli por América TV.

Además, durante el fin de semana, Camila decidió blanquear su romance con el futbolista José Sosa, el centrocampista de Estudiantes de La Plata. A través de las plataformas se viralizó una fotografía en donde se observa a la modelo y al deportista muy enamorados a los besos en un boliche.

Camila Homs y José Sosa.

Sin ocultarse, se mostró muy orgullosa de tener a un nuevo chico que le ha conquistado el corazón, sin embargo, este lunes, al término de "Entrometidos en la Tarde", espacio que conduce Carlos Monti en NET TV, Pochi de Gossipeame dejó atónitos a todos sus compañeros luego de lanzarle una intensa advertencia y consejo a Camila Homs.

"Yo le diría a Camila que vaya lento en todo esto, porque yo tengo información, así que no vaya a blanquear tanto", comenzó señalando Pochi, generando muchas interrogantes entre sus colegas. Acto seguido, Carlos Monti reveló que existiría un precontrato entre la pareja.

No obstante, Pochi continuó insistiendo sobre que su recomendación para Camila Homs es que vaya despacio con el blanqueamiento de su romance con José Sosa. "Yo sé que él le habría escrito a otras conocidas de él. Así que yo iría de espacio". Tras esto, Juan Etchegoyen preguntó si el futbolista le escribió a alguna amiga de la ex de Rodrigo De Paul. Como respuesta, la periodista señaló: "No, pero sí hay otras personas. No es la única", sentenció.

Camila Homs tendría el contrato más caro del "Bailando 2023"

En "Entrometidos en la Tarde", Juan Etchegoyen afirmó que Camila Homs tendría un contrato millonario para participar en el reality de Marcelo Tinelli. "Camila rechazó la primera propuesta de Tinelli y después en esta segunda lo aceptó. Me hablan de una cifra millonaria. Tengo el número pero no lo quiero decir. Es muy importante y será el más alto que tendrá el Bailando este año", destacó el comunicador.

AM