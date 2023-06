Cami Homs está en el momento más alto en cuanto a exposición luego de separarse de Rodrigo De Paul y todo el escándalo con Tini Stoessel. Pero no todo es malo, ya que por este escándalo, la modelo tuvo una lluvia de propuestas laborales, una más interesante que la otra. La que más llamó la atención fue la invitación a participar del Bailando 2023, aunque ella lo rechazó.

Con respecto a esta propuesta, en un principio Cami Homs declaró: "La verdad es que me reuní pero decidí que no lo voy a hacer. Sentía que era muchísima carga horaria y también, mucha carga corporal y mental. En este momento, no estoy preparada para eso". Y es que el Bailando es un certamen muy exigente, ya que requiere ensayos larguísimos todos los días de la semana. Sin embargo, parece que ese no era el motivo real.

Cami Homs en Instagram

Los productores del Bailando 2023 no se quedaron contentos con el "no" de Cami Homs, por lo que insistieron como moscardones para que de el sí. De hecho, lo consiguieron y parece que la suma de dinero que cobrará por formar parte del certamen de Marcelo Tinelli es exuberante. "Camila tiene, según me han contado, el acuerdo más alto en cifra de dinero, la suma es millonaria e irrechazable", contó Juan Etchegoyen.

Luego de que se filtre esta información, Cami Homs les dio una nota a Mañanísima y reveló que finalmente sí formara parte del certamen. "Está confirmado, voy a estar en el 'Bailando', viviendo esa experiencia. Me terminaron de convencer al final, estoy muy contenta de tener la posibilidad, de que me hayan insistido y de estar ahí en esa súper pantalla", dijo la modelo sobre esta nueva etapa profesional que comenzará.

Look gótico de Cami Homs

El cronista de Mañanísima quiso saber un poco más sobre por qué tomó la decisión de hacerlo. "¿Por qué no te convencía? Estar en el 'Bailando'?". Entonces, Cami Homs respondió con sinceridad: "No sé, es como demasiada exposición, fuerte. Después era mucha carga horaria que terminé entendiéndolo. Se acoplan muchísimo a mis horarios por suerte. Más que nada era la exposición, que decía 'no sé si estoy preparada para tanto'. Justamente me estoy preparando más mental que físicamente".

Así, Cami Homs confesó que le teme a la exposición del Bailando, ya que es un programa visto por muchísima gente. Sin embargo, se mostró positiva y comentó cómo lo enfrentará: "Me gusta bailar. Hay que ensayar, practicar y darle duro".

NL.