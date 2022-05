Cami Homs volvió a Argentina y habló de la relación de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "No tengo..."

Cami Homs volvió de Madrid y se animó a hablar sobre el romance de Rodrigo de Paul con Tini Stoessel.

La modelo dio una nota para Socios del espectáculo en la que se refirió al reencuentro de sus dos hijos con su ex pareja y cómo es su actual vínculo con él. "No somos mejores amigos, pero es todo muy cordial. Todo esto por nuestros hijos”, dijo en el programa de El Trece.

"La relación la empezamos de chicos, sí, pero no me arrepiento de nada de lo que hice en mi pasado. Todo lo hice por amor y lo volvería hacer si me vuelvo a enamorar. Nunca se sabe lo que puede pasar”, agregó.

Luego, cuando le consultaron por el controvertido romance de su ex con Tini Stoessel, Cami Homs fue contundente. “No me corresponde meterme en otras relaciones. No tengo nada para decir sobre ella porque no la conozco”, disparó.

La primera foto de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

La teoría "conspirativa" que involucra a Cami Homs

En medio de estas amables palabras de Cami Homs, en redes sociales comenzaron a correr versiones sobre la creación de cuentas falsas que manejaría la modelo.

Después de la aparición de Candelaria Perrots, una supuesta amante del futbolista, desde la cuenta de este personaje se publicaron fuertes frases que también involucran a la China Suárez y también menciona a un tal Katriel Cabrera como el cómplice de la actriz.

De acuerdo a la investigación de usuarios en redes sociales, las cuentas de Candelaria Perrots, Katriel y Cami Homs tienen el mismo número de teléfono de verificación por lo que es evidente que se trata de la misma persona, ya que ambos inician con +958 y terminan con 19.

Además, se dice que el mail de confirmación de la cuenta de Candelaria Perrots y de Camila Homs es el mismo también, ya que ambos inician con la letra "C" y después de 9 dígitos una cuenta tiene gmail y la otra hotmail, pero ambas con el mismo nombre de usuario.

Camila Homs.