Cami Homs y Karina Jelinek imponen el traje de baño en crochet desde Punta del Este

Cami Homs y Karina Jelinek imponen son dos de las muchas celebrities que se instalaron en Punta del Este.

Desde allí, ambas comenzaron a compartir imágenes de cómo están disfrutando de los últimos días de este año 2022. Por supuesto, durante el día, aprovechan el sol para relajarse en la playa y seguramente meterse al mar.

Cami Homs.

Tanto Cami Homs como Karina Jelinek eligieron este jueves trajes de baño en crochet, un tipo de tejido que será tendencia esta temporada.

La ex de Rodrigo De Paul se inclinó por una trikini color crudo con moños a los costados. El pelo lo llevó atado y sumó unos lentes de sol.

Karina Jelinek.

Por su parte, Karina Jelinek optó por una bikini con corpiño triángulo en color rosa con breteles fucsia y turquesa.

Ella prefirió el pelo suelto y los labios también rosados.

Pampita.

El look crochet de Pampita que será tendencia en el 2023

Con la llegada del verano, la modelo y conductora de El Hotel de los Famosos, se prepara para fijar qué es lo mejor para usar. A través de sus redes sociales compartió una serie de fotografías en donde confirma que aprovecha las altas temperaturas para lucir uno de sus mejores looks playeros.

Y es que, para Pampita, el último grito de la moda son los tejidos artesanales. Un auge que con los meses ha acaparado la atención de muchos famosos, y la modelo no se escapó de ello.

Pampita.

En su feed de Instagram se observan algunos registros de ella modelando una prenda full crochet, un vestido tipo túnica de tono azabache, que deja entrever mínimamente su bikini con bordes azules. Además, Pampita complementó este outfit con unas grandes gafas de sol y una capelina XL, que combinan perfectamente.

Hace unos días Pampita aseguró que las prendas full crochet será lo más usado para el verano 2023, y que quedarán muy bien, tanto para el día y para la noche. Con esto, el calor ya no será un problema a la hora de lucir elegante y radiante. No obstante, este no será el único look que la presentadora le mostrará a sus seguidores, pues prometió continuar marcando tendencias. Tocará esperar. Seguramente se incline también por un traje de baño como lo hicieron Cami Homs y Karina Jelinek.