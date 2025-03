Cami Mayan, sorprendió a todos al subirse al escenario por primera vez en una fiesta organizada por su colega y amigo Fede Popgold. Con un look impactante que incluyó un microshort rojo, una remera escotada y borcegos altos, la modelo se adueñó de la noche interpretando éxitos pop que hicieron vibrar a los presentes.

El espectáculo fue un derroche de talento y actitud. Cami Mayan no solo cantó, sino que también conquistó al público con sus bailes y su energía contagiosa.

“Me estaba divirtiendo. Mis amigas que me bancan todas las pavadas”, expresó la joven en sus historias de Instagram, donde compartió fragmentos de la presentación que rápidamente se llenaron de corazones y comentarios.

Así fue el debut como cantante de Cami Mayan

La actuación de Cami Mayan dejó huella. Los videos del show circularon por las redes, y sus seres queridos no dudaron en elogiarla. Fefe Bongiorno, una de sus amigas, destacó en un clip: “Sirvió perfo”. El público, por su parte, acompañó cada canción cantando y aplaudiendo sin parar, consagrando el debut como un éxito absoluto.

El punto más alto de la noche llegó cuando interpretó “Hot n Cold” de Katy Perry junto a Fede Popgold. La dupla no solo compartió escenario, sino también un beso que desató risas y aplausos. “Más moyanito que nunca, eh. Chicos, este video me parece cine. Creo que me chapé más a Fede que a mi último chongo a este altura”, bromeó la influencer, dejando claro que la diversión fue el eje de la velada.

Mientras Cami Mayan brillaba en su debut, su nombre también apareció en otro ámbito. Durante el partido de Argentina contra Brasil en el Monumental, Alexis Mac Allister, su ex, anotó un gol y lo celebró simulando una panza de embarazo en referencia a su pareja actual, Ailén Cova. Esto hizo que la influencer se volviera tendencia en X (ex Twitter), con fans preguntándose qué estaría haciendo ella en ese momento.

Cami Mayan en medio del dolor por Alexis Mac Allister debutó como cantante

La respuesta llegó el miércoles en el programa de Cris Vanadía en Luzu TV, donde Cami compartió cómo vivió esa noche mientras la Selección jugaba. Lejos del drama, la influencer mostró su capacidad para mantenerse auténtica y seguir captando la atención de todos.

Con este primer show en vivo, Cami Mayan dio un gran salto, demostrando que tiene todo para triunfar más allá de las redes sociales. Su talento, su humor y su estilo la posicionan como una figura imparable.

AM