Tras el triunfo de la Selección Argentina sobre Brasil en las Eliminatorias, Cami Mayan terminó siendo tendencia en las redes sociales debido al golazo y celebración de Alexis Mac Allister, su ex pareja. El mediocampista, tras convertir el gol del 3 a 1 en el Monumental, realizó un tierno homenaje a Ailén Cova, su actual novia y madre de su primer hijo, e hizo estallar las redes.

Ocurrió que, a los 36 minutos del primer tiempo, Mac Allister hizo el tercer gol de la Albiceleste, luego de una espectacular jugada del equipo de Lionel Scaloni y su celebración no pasó desapercibida: el futuro padre se colocó la pelota bajo la camiseta, simulando el embarazo de Cova, en un claro mensaje de amor hacia su pareja. Horas después, en sus redes sociales, publicó fotos del festejo y escribió: "Victoria en casa, gol y la alegría más grande en camino", a lo que su pareja respondió: "Amores de mi vida".

La reacción de Cami Mayan al gol y celebración de Alexis Mac Allister

Las cámaras no mostraron su reacción, pero todos se preguntaban qué habría hecho la ex del futbolista en ese momento. La influencer, actual panelista del programa Patria y Familia (Luzu TV), rompió el silencio durante una entrevista con Cris Vanadia: "Ayer comí con unas amigas. Cuando volví, me puse a acomodar mi casa y me acosté a cualquier hora", relató, intentando mostrar indiferencia. Sin embargo, el conductor no dudó en bromear: "Estás muy dormida", en referencia a que Mayan habría evitado deliberadamente seguir el partido.

Camila Mayan, Ailén Cova y Alexis Mac Allister.

El episodio del festejo no hizo más que avivar el fuego en las redes, donde Mayan se convirtió en tendencia, de la misma manera que ocurrió luego de que se conociera que Ailén Cova y Alexis Mac Allister están esperando un hijo. Los memes no tardaron en aparecer y generaron todo tipo de comentarios.

La discordia mediática y legal entre Cami Mayan y Alexis Mac Allister

La situación actual no puede entenderse sin repasar el turbulento pasado entre Mayan y Mac Allister. La pareja mantuvo una relación de varios años que terminó abruptamente luego del Mundial de Qatar 2022, cuando salió a la luz que el futbolista le había sido infiel con Cova, quien en siempre fue presentada como su "mejor amiga".

Pero el conflicto no quedó solo en lo sentimental. La morocha inició acciones legales contra el actual jugador del Liverpool, reclamando una compensación económica millonaria por haber dejado su vida personal y laboral en Argentina para acompañarlo a Inglaterra cuando el jugador fue transferido al Brighton. Además, existe un litigio por objetos personales que la influencer afirma haber dejado en el departamento que compartían.

Mientras el futbolista vive lo que parece ser uno de los mejores momentos de su vida -con la diez en el Liverpool, titular en la Selección y próximo a ser padre-, la mediática intenta reconstruir su carrera lejos del fútbol. Sin embargo, cada gesto del mediocampista hacia su nueva familia reaviva un pasado que, al menos legalmente, sigue sin cerrarse del todo.

Los tribunales deberán resolver el litigio económico entre las partes, mientras que en lo personal, Cami Mayan parece enfocada en su carrera mediática. Alexis Mac Allister, por su parte, se prepara para el nacimiento de su primer hijo mientras continúa su exitosa trayectoria en Europa.